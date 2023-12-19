全家霜淇淋有對手！這家「2023銷量冠軍」賣破92座101：一支20元

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TOP1「芒果霜淇淋」20元：販賣期間2023/7/1至2023/9/30
今年度的IKEA霜淇淋銷售冠軍，由夏天絕不能錯過的芒果霜淇淋奪下，使用台灣在地芒果與芒果泥調製而成，保留新鮮風味，香甜微酸的爽口滋味！2023年的銷售量可以疊出92座台北101大樓。
TOP2「草莓霜淇淋」20元：販賣期間2023/2/1-2023/3/31
酸酸甜甜的美好滋味，每一口都能嘗到滿滿的草莓香氣，超浪漫的淺粉色外觀，光用看的就充滿少女心。
TOP3「海鹽西瓜霜淇淋」20元：販賣期間2023/06/01-2023/07/19
清爽香甜的海鹽西瓜霜淇淋選用台灣在地西瓜製成，並添加台鹽健康含碘海鹽增加層次感
TOP4「竹碳檸檬霜淇淋」20元：販賣期間2023/10/01-2023/11/30
採用屏東產的檸檬原汁作為基底，加入竹碳粉為整體增添神秘色彩，搭上搞怪的萬聖節掀起一股黑色旋風。
TOP5「彩虹香蕉霜淇淋」30元：販賣期間2023/4/1-2023/5/31
使用台灣在地產香蕉作為基底，上方撒上五彩繽紛的巧克力米，香蕉搭配巧克力的最佳組合。
IKEA除了公開霜淇淋熱銷榜外，也公開餐廳美食2023年熱銷冠軍為「瑞典烤肉丸」，截至目前，台灣人吃掉的肉丸已經可以繞693圈的國際足球場，可見銷量相當可觀。
而全家也曾透露，2023年上半年霜淇淋每月平均銷量達 300 萬支，而年度熱銷霸主，則是由「草莓優格」奪得王座。若把截至2023年7月為止，所有賣出的Fami!ce全家霜淇淋堆起來，竟然可以堆出超過1.2萬座台北101大樓。
目前大受好評的「畬室巧克力霜淇淋」正在回歸開賣中，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，售價49元，12月31日前憑FamiPort票券可享「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠。