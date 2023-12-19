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全家霜淇淋有對手！這家「2023銷量冠軍」賣破92座101：一支20元

▲IKEA 2023期間限定霜淇淋，芒果口味（左）成為熱銷王者，比拼超夯的全家霜淇淋（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA 2023期間限定霜淇淋，芒果口味（左）成為熱銷王者，比拼超夯的全家霜淇淋（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋受到饕客喜愛，每月推出新口味更是新鮮感滿滿，總是能引發熱友熱烈討論，而同樣知名度超高的霜淇淋霸主，還有IKEA長青品項的10元霜淇淋，且IKEA美食小站也有像超商霜淇淋一樣的期間限定口味，基本每3個月更換一次口味，且售價最低只要20元，今日官方也公開2023年最夯的霜淇淋口味TOP5，冠軍銷量可以疊出92座台北101大樓。

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【IKEA公布2023年期間限定口味霜淇淋銷量排行】

TOP1「芒果霜淇淋」20元：販賣期間2023/7/1至2023/9/30

今年度的IKEA霜淇淋銷售冠軍，由夏天絕不能錯過的芒果霜淇淋奪下，使用台灣在地芒果與芒果泥調製而成，保留新鮮風味，香甜微酸的爽口滋味！2023年的銷售量可以疊出92座台北101大樓。

▲IKEA 10元一支的原味霜淇淋相當熱賣（左），而期間限定的芒果口味，也在短短3個月內賣破92座台北101的高度。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA 10元一支的原味霜淇淋相當熱賣（左），而期間限定的芒果口味，也在短短3個月內賣破92座台北101的高度。（圖／記者鍾怡婷攝）
TOP2「草莓霜淇淋」20元：販賣期間2023/2/1-2023/3/31

酸酸甜甜的美好滋味，每一口都能嘗到滿滿的草莓香氣，超浪漫的淺粉色外觀，光用看的就充滿少女心。

TOP3「海鹽西瓜霜淇淋」20元：販賣期間2023/06/01-2023/07/19

清爽香甜的海鹽西瓜霜淇淋選用台灣在地西瓜製成，並添加台鹽健康含碘海鹽增加層次感

TOP4「竹碳檸檬霜淇淋」20元：販賣期間2023/10/01-2023/11/30

採用屏東產的檸檬原汁作為基底，加入竹碳粉為整體增添神秘色彩，搭上搞怪的萬聖節掀起一股黑色旋風。

▲IKEA竹碳檸檬霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA竹碳檸檬霜淇淋，採用屏東產的檸檬原汁作為基底，每支售價20元。（圖／記者鍾怡婷攝）
TOP5「彩虹香蕉霜淇淋」30元：販賣期間2023/4/1-2023/5/31

使用台灣在地產香蕉作為基底，上方撒上五彩繽紛的巧克力米，香蕉搭配巧克力的最佳組合。

IKEA除了公開霜淇淋熱銷榜外，也公開餐廳美食2023年熱銷冠軍為「瑞典烤肉丸」，截至目前，台灣人吃掉的肉丸已經可以繞693圈的國際足球場，可見銷量相當可觀。

▲全家推出新口味「草莓優格霜淇淋」，搭配限量粉紅色脆皮餅皮。（圖／業者提供）
▲全家「草莓優格霜淇淋」為2023年熱銷冠軍口味。（圖／業者提供）
而全家也曾透露，2023年上半年霜淇淋每月平均銷量達 300 萬支，而年度熱銷霸主，則是由「草莓優格」奪得王座。若把截至2023年7月為止，所有賣出的Fami!ce全家霜淇淋堆起來，竟然可以堆出超過1.2萬座台北101大樓。

目前大受好評的「畬室巧克力霜淇淋」正在回歸開賣中，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，售價49元，12月31日前憑FamiPort票券可享「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠。

▲全家將於下周二（12/5）開賣全新的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，添加70.5%比利時巧克力，滋味更濃郁。（圖／業者提供）
▲全家開賣「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，添加70.5%比利時巧克力，滋味更濃郁。（圖／全家提供）

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