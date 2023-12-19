海洋真美！「全球水下攝影大賽」得獎名單出爐 超仙紙鸚鵡螺奪冠
「年度水下攝影大賽」（Underwater Photographer of the Year Competition）自2012年開始舉辦，為水下攝影師協會《水下攝影指南》（Underwater Photography Guide）所主辦的全球最大水下攝影獎，而近日公布第12屆水下攝影大賽得獎名單，獲得第一名的作品是飄散仙氣的絕美紙鸚鵡螺。
記者賴禹妡／綜合報導
第12屆水下攝影大賽總共收到全球72個國家的6000多名攝影師投稿，而比賽分為9個類別，其中25歲海洋生物學家兼業餘攝影師Jialing Cai拿下了「年度海洋攝影師」獎項，獲得本屆最大殊榮。
Jialing Cai的作品為一隻仙氣滿滿的紙鸚鵡螺，這是她在菲律賓黑水潛水時捕捉到的一幕。只見照片中色彩、光線及構圖都呈現出浪漫的氛圍，周圍還有大小不一的光點，Jialing Cai透露，身為水下攝影師，她的目標就是在清澈的水中拍攝，但是這張照片卻提醒了她，沙粒、有機物或微小生物都是水下環境中不可或缺的一部分。
為了提倡海洋生物保育等重大議題，《水下攝影指南》每年都會舉辦年度水下攝影大賽，希望能向大眾展現海洋之美，以及宣導海洋正在面臨的諸多重大威脅，讓大家能更重視海洋物種的遭遇，若想觀看更多作品，可以前往官網觀看。