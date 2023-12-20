激戰立法院／綠營北市喊坐5望6！高嘉瑜選情「OHCA」　連任難度高

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第1選區（士林、北投），吳思瑤連任之路，受到國民黨議員張斯綱挑戰，以無黨籍參選的新黨北市議員侯漢廷堅持參選，泛藍分裂局勢，有助於吳思瑤選情穩定領先。
第2選區（士林、大同），政壇老將王世堅過關斬將，挑戰何志偉順利出線，將對決國民黨議員游淑慧，若能弭平黨內互打紛爭，加上王世堅自帶高聲量，可望能順利拿下。
第3選區（中山、北松山）選民結構藍大於綠，現任立委為國民黨王鴻薇有輸不得的壓力，而上屆補選民進黨吳宜農在中山區大有斬獲，撬動深藍板塊，本次推派出國際部前主任謝佩芬參戰，其年輕、形象清新且學經歷豐富，但離開原先深蹲大安區「北上」征戰，哈佛女孩盼複製驚奇一役再創佳績。
被視為三姝對決的台北市第4選區（內湖、南港），泛綠分裂，台灣基進吳欣岱登記參選「喊出不要含淚投票」，分票情況嚴重，重創立委高嘉瑜選情，恐直接保送地方實力雄厚的國民黨議員李彥秀。
第5選區（北中正、萬華）林昶佐交棒形象清新的年輕議員吳沛憶參戰，反觀國民黨初選期間大亂鬥，最終由資深議員鍾小平出線，讓郭昭巖、應曉薇等人心生不滿，此外知名藝人于美人參選，選情三咖督，吳沛憶可望順利接棒。
被視為深藍選區的第6選區（大安），向來被民進黨視為超艱困選區，本次依循「民主大聯盟」模式與社民黨議員苗博雅合作，苗博雅問政犀利專業，質詢表現有目共睹，但對決擅長空戰的國民黨羅智強，下戰帖喊出公開辯論，持續努力盼翻轉選情。
第7選區（信義、南松山）民進黨資深議員許淑華對決話題女王徐巧芯，徐巧芯初選時擊敗現任資深立委費鴻泰，但面臨藍大於綠的選民結構，若「投費不投芯」在藍營中發酵，將成為藍綠對決中最大變數，雙方選情呈現膠著。
第8選區（文山、南中正）民進黨推派出議員王閔生參戰，對上國民黨資深立委賴士葆，從2020年韓國瑜參選總統慘輸蔡英文265萬票，但在第8選區得票率仍可勝出，顯見是深藍鐵票倉，雖民眾黨推派出張其祿，地方預估分票情況有限，王閔生選情有待持續努力。
對於立委選情，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，民調起起伏伏，因為並未把部分候選人列為「落後」，而是分為領先區與激戰區，像是高嘉瑜、苗博雅與王閔生都屬激戰區，不是沒有贏的機會，不到最後一刻也不知道，而目前評估是「坐5望6」。
張茂楠說，現在的選戰策略就是集中選票並擴大共識，爭取包括年輕族群、客家選票與中間選民等，也預告後續會找非政治人物的奇兵站台，全力衝票。
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