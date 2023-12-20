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激戰立法院／綠營北市喊坐5望6！高嘉瑜選情「OHCA」　連任難度高

▲賴清德台北市競選總部主委陳時中日前受訪坦言，北市立委選情「比較辛苦」。（圖／記者吳翊緁攝）
▲賴清德台北市競選總部主委陳時中日前受訪坦言，北市立委選情「比較辛苦」。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳威叡／台北報導

選戰倒數24日，向來被視為是「藍大於綠」的台北市，綠營立委選情毫無樂觀本錢，就連賴清德台北市競選總部主委陳時中也坦言，北市立委選情「比較辛苦」，現任綠委僅吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、林昶佐，目前戰況吳思瑤選情穩定領先，林昶佐有望成功交棒吳沛憶；港湖區泛綠分裂，基進黨吳欣岱分票嚴重，高嘉瑜被評為「選情OHCA」，初選擊敗何志偉的王世堅則有望順利出線，許淑華激戰「話題女王」徐巧芯，而謝佩芬、王閔生與循「民主大聯盟」模式參選的苗博雅，艱困選區參選先天不利條件，持續努力翻轉選情。綠營評估「坐5望6」，也預告計畫找非政治人物的奇兵站台，全力衝票。

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台北市整體選情基本盤向來藍略勝於綠，西區部分綠營支持者多、東區為藍營鐵票倉。現任立委中藍綠各半，民進黨立委包括吳思瑤、何志偉、高嘉瑜與林昶佐，而何志偉初選落馬敗給資深議員王世堅，林昶佐則因家庭因素不競選連任，交棒議員吳沛憶繼續拚戰。

第1選區（士林、北投），吳思瑤連任之路，受到國民黨議員張斯綱挑戰，以無黨籍參選的新黨北市議員侯漢廷堅持參選，泛藍分裂局勢，有助於吳思瑤選情穩定領先。

第2選區（士林、大同），政壇老將王世堅過關斬將，挑戰何志偉順利出線，將對決國民黨議員游淑慧，若能弭平黨內互打紛爭，加上王世堅自帶高聲量，可望能順利拿下。

▲王世堅初選擊敗何志偉後，其自帶高聲量，地方評估能順利拿下。（圖／記者吳翊緁攝）
▲王世堅初選擊敗何志偉後，其自帶高聲量，地方評估能順利拿下。（圖／記者吳翊緁攝）
第3選區（中山、北松山）選民結構藍大於綠，現任立委為國民黨王鴻薇有輸不得的壓力，而上屆補選民進黨吳宜農在中山區大有斬獲，撬動深藍板塊，本次推派出國際部前主任謝佩芬參戰，其年輕、形象清新且學經歷豐富，但離開原先深蹲大安區「北上」征戰，哈佛女孩盼複製驚奇一役再創佳績。

被視為三姝對決的台北市第4選區（內湖、南港），泛綠分裂，台灣基進吳欣岱登記參選「喊出不要含淚投票」，分票情況嚴重，重創立委高嘉瑜選情，恐直接保送地方實力雄厚的國民黨議員李彥秀。

▲港湖區泛綠整合分裂，高嘉瑜面臨嚴重分票危機，恐直接保送國民黨李彥秀進國會。（圖／記者陳明中攝）
▲港湖區泛綠整合分裂，高嘉瑜面臨嚴重分票危機，恐直接保送國民黨李彥秀進國會。（圖／記者陳明中攝）
第5選區（北中正、萬華）林昶佐交棒形象清新的年輕議員吳沛憶參戰，反觀國民黨初選期間大亂鬥，最終由資深議員鍾小平出線，讓郭昭巖、應曉薇等人心生不滿，此外知名藝人于美人參選，選情三咖督，吳沛憶可望順利接棒。

被視為深藍選區的第6選區（大安），向來被民進黨視為超艱困選區，本次依循「民主大聯盟」模式與社民黨議員苗博雅合作，苗博雅問政犀利專業，質詢表現有目共睹，但對決擅長空戰的國民黨羅智強，下戰帖喊出公開辯論，持續努力盼翻轉選情。

▲許淑華參選選民結構藍大於綠的信義、南松山，與國民黨徐巧芯選情膠著。（圖／記者朱永強攝）
▲許淑華參選選民結構藍大於綠的信義、南松山， 與國民黨徐巧芯選情膠著。（圖／記者朱永強攝）
第7選區（信義、南松山）民進黨資深議員許淑華對決話題女王徐巧芯，徐巧芯初選時擊敗現任資深立委費鴻泰，但面臨藍大於綠的選民結構，若「投費不投芯」在藍營中發酵，將成為藍綠對決中最大變數，雙方選情呈現膠著。

第8選區（文山、南中正）民進黨推派出議員王閔生參戰，對上國民黨資深立委賴士葆，從2020年韓國瑜參選總統慘輸蔡英文265萬票，但在第8選區得票率仍可勝出，顯見是深藍鐵票倉，雖民眾黨推派出張其祿，地方預估分票情況有限，王閔生選情有待持續努力。

對於立委選情，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，民調起起伏伏，因為並未把部分候選人列為「落後」，而是分為領先區與激戰區，像是高嘉瑜、苗博雅與王閔生都屬激戰區，不是沒有贏的機會，不到最後一刻也不知道，而目前評估是「坐5望6」。

張茂楠說，現在的選戰策略就是集中選票並擴大共識，爭取包括年輕族群、客家選票與中間選民等，也預告後續會找非政治人物的奇兵站台，全力衝票。

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