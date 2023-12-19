回防新北！體育後援會萬人支持　侯友宜高喊：衝刺到終點贏得勝利

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侯友宜也在朱立倫、新北市議長蔣根煌的陪同下大進場，侯友宜一上台先感謝王金平接下後援會長一職，也感謝朱立倫從金門飛回來新北市老家支持他，侯友宜也一一介紹新北立委候選人，爭取民眾支持。
侯友宜喊出體育政見，包括爭取舉辦2038亞運、打造國家運動科學中心2.0、增設國民運動中心、每人每週可到國民運動中心免費運動1次、發行「運動好點」等，希望以此提升規律運動人口，也要記得默默耕耘的運動教練，當選手拿到高額獎金，教練的獎金也要提升，他一定會好好照顧運動教練，才能培養更多好的選手。
侯友宜說，「最重要的是我要當選！」如果他沒當選總統，政見也無法兌現，他會務實穩健帶領國家，他一步一腳印，希望人民安全、快樂，可以好好過日子，他也拜託大家，投3號侯康配，這個3除了是他們的號次，也代表這次選舉有3張選票，一張總統票、一張區域立委、一張不分區立委，他們都要一起跟他顧中華民國。
「做不好就換人是天經地義！」侯友宜說，選舉現在沒贏但也沒輸，輸贏就看最後一哩路，選票要越累積越多，一定要一直催到最後，靠大家充滿運動熱情、永不放棄的精神，衝刺到終點，永不放棄。
最後侯友宜、朱立倫跟王金平也戴上拳擊手套，一起高喊「打擊貪腐、台灣再出發！」
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