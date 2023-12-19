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讓「笨重大象漂亮轉身」！新壽設通路長　推部分工時、越南設保代

▲新光金控旗下新光人壽今（19）日宣布進行「業務組織重塑」，首設通路長，由劉信成出任（左二），包括新壽董事長魏寶生（左一）、副董事長洪士琪（右二）也親自出席，齊力展現改革決心。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控旗下新光人壽今（19）日宣布進行「業務組織重塑」，首設通路長，由劉信成出任（左二），包括新壽董事長魏寶生（左一）、副董事長洪士琪（右二）也親自出席，齊力展現改革決心。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控在今（2023年）6月9日經營權變天後，新經營團隊積極進行改革，尤其新光人壽更是「重中之重」，首設通路長，由資深副總劉信成出任，並今（19）日與媒體見面，包括董事長魏寶生、副董事長洪士琪及總經理黃敏義也共同出席，展現改革決心。同時，新壽也宣布，啟動60年來最大「業務體系組織重塑」，推動3大變革，除新進人員全面改為部分工時，推動內部創業制度，更透過境內異業結盟、境外同業合作，展業務版圖，將在越南河內成立100％保險代理人公司。被視為改革派代表的洪士琪表示，要讓新壽這隻60年笨重大象漂亮轉身。

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洪士琪指出，在新光金架構下最重要的「重中之重」，就是新壽，新壽也進行這60年來最大一次、也是唯一的一次「業務組織重塑」，同時間，也善用60年既有的關係，擴展海外市場，從一個「比較大而笨重的大象」，做了一些調整及轉身，而且轉身的非常漂亮。

不過，他也坦言，要將60年企業進行組織重塑，不是件容易的事，動員超過25個部室，從6月9日之後，每個人都上緊發條，「做最大努力，盡最大可能」，短短2、3個月時間，整個小組不眠不休，其中重中之重就是業務體系組織的重塑，這期間也聽到可敬對手國泰人壽也做了一些調整，大家一起努力。

當然，新壽啟動「業務組織重塑」，首先就是領先業界成立通路長，首任通路長劉信成在新壽已有36年資歷，在今年11月1日正式上任，今日媒體見面會上，他也公布新壽的3大變革，包括實施「全面部份工時制」，推動內部創業制度，並透過境內異業結盟、境外同業合作，擴展業務版圖，將在越南河內成立100％保險代理人公司。

劉信成坦言，接下這職務是「任重道遠」，他將今年下半年看成是「蹲點」，2024年是新壽重要「行動年」，透過今年下半年的調和調整，應有機會迎頭趕上讓新壽開展新局，透過形塑可長可久的制度，打造扎實穩定的基礎，奠定邁入百年企業經營的根本。他說，過去新壽業務通路分為3階部隊，包含自由通路、多元通路、策略企劃，業務組織重塑，除新進業務人員將全面改為部分工時，原本的業務人員則開放自由選擇，不強制轉換，希望透過工時彈性，吸引更多人加入業務部隊，目標3年後將招攬有效人力從目前的7500人次提升至1.2萬人次。

他也強調，這不是要節省人事成本，以中高產能的業務員試算，調整為部分工時制度後，每個月的變動薪加上固定薪，將比現在全工時的月薪成長15%至20％。另外，新壽也設置「內部創業」制度的遊戲規則，讓想挑戰高薪、高職位者可自我追求。

另外，新壽不久前也與雄獅集團旗下的雄獅保經簽約策略聯盟，展開異業合作，從旅遊需求出發，提供相對應的保險商品，不侷限個人險、團體險或旅平險，以一站式保險消費模式，拓展到多面向的保險商品。

在海外據點部分，新壽過去僅在中國曾合資成立鼎誠人壽，還有在越南和緬甸設立辦事處，但現在新壽決定海外不再走子公司模式，與海外長期合作夥伴日本第一生命保險進行策略結盟，拓展東南亞市場，並已選定在越南河內設立100％保代公司，代理銷售日本第一生命保險的壽險商品，預計明年初董事會通過後，提報金管會核准

劉信成說，目前新壽海外發展策略就是跟著第一生命保險走，第一生命在哪裡，新壽就跟到哪裡， 希望透過此模式，獲取國外市場在業務拓展上的know-how、當地法令和行政管理面應有的知識等，進一步得到實務經驗，未來海外布局也會以當地經濟高度成長、有人口紅利為首選。

他更透露，目前新壽也也有不少傑出業務員是越南籍配偶，新壽也與銘傳大學、實踐大學有合作，會選派業績表現佳的越南籍員工到校和越南交換學生分享，希望這些在越南長大、了解台灣、懂中文的交換生未來能對新壽海外市場的拓展有所助益。

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