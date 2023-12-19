老家遭爆農地變停車場！柯文哲親上火線說明：最快明日刨除水泥

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柯文哲提到，他的父親在他年輕時最大的期望，就是希望他可以回新竹去當醫生，只是一直沒有實現，當時就是買了一塊地，以為柯文哲未來會回去住新竹，結果該地至今都沒分割，現在查出來好像是一位地主當代表與人簽約，「但我可以在這地方跟大家講，我不會『賴皮』，我絕對不會當賴皮，該怎麼處理就怎麼處理。」
柯文哲強調，如果有要補繳稅或做什麼，反正新竹市政府會調查清楚，「我在這地方跟大家保證，本人不會『賴皮』。」
柯文哲在今日民眾黨自媒體「KP TV」中表示，這筆土地是2008年，新竹幾位前輩醫師、也是他台大學長找了父親、父親再找柯文哲合購。其所有持份是5/24(大約1/5)，買來之後，因為柯文哲長年在台北，因此從未過問過這塊土地的使用，都由父母在管理。
柯文哲表示，今日特別去了解，該用地買來時就已經鋪設了水泥，上面蓋有農舍，擔任台北市長後，都依法申報財產依法報稅。他感謝太太陳佩琪都有把檔案妥善管理，所以可以迅速提出證明，並暗酸民進黨總統候選人賴清德老家違建還拿不出繳稅證明。
柯文哲表示，既然經過釐清，這塊地確定是違規使用，所以今天下午他已經請其他地主，通知遊覽車業者今晚就把車子移走，也主動聯繫好怪手業者，明日盡速刨除水泥，回歸農地使用。
柯文哲指出，本來因為明天要進行政策記者會，這個時間應該多花時間研讀資料，但因為今天被記者問到，他還是要盡速釐清解決。他認為民主政治就是相互檢驗的過程，他的態度就是面對質疑 火速處理，他也反問賴清德，「還要迴避檢驗多久？賴皮寮怎麼辦?」
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