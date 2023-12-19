「約人夫泡湯」涉偷吃！曾格爾二審親出庭 淚喊：沒有就是沒有
被稱為「登山女神」的曾格爾，被週刊爆料介入已婚陳姓富商家庭，在疫情嚴峻期間和陳男相約溫泉旅館「泡湯」，正宮岳啟儒氣得提告求償200萬元，士林地院一審宣判曾格爾應賠償30萬元，案經上訴，二審高等法院今（19）日首度開庭，曾女含淚喊冤，強調「沒有的事實就是沒有」，並希望能與陳男當庭對質。
記者林莞茜／綜合報導
曾格爾去（2022）年被週刊爆料介入已婚陳姓富商家庭，兩人搞曖昧甚至到溫泉會館發生關係，正宮岳啟儒提告求償200萬元，曾格爾多次澄清，但正宮委任律師吳彥鋒在庭上稱陳姓丈夫坦承外遇，人夫也發聲明指出「曾女主動邀三二行館住宿，一時意亂情迷有了訂房之約，並且在三二行館一起泡湯、也確實有肢體上的親密接觸。」
士林地方法院於10月6日一審宣判曾格爾須賠岳啟儒精神慰撫金30萬元；案經曾格爾上訴，二審高等法院今日首度開庭審理，曾女委任律師吳光禾提出新證據，指出陳男證詞和三二行館的回函顯然有出入「三二行館回答說曾沒有入住，此和陳的證詞不同。」法官諭知明年1月16日再開庭。
曾格爾則在庭訊後面對訪問，含淚表示「沒有的事實就是沒有」，並稱自己在攀登計畫上付出了他的生命，以及所有的金錢、所有的時間，來努力執行這些計畫，為這片土地來爭取榮耀。所以他希望「陳先生你可以出來跟我對質，我希望司法可以還我一個清白」。