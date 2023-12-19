日本爆買UNIQLO！他口袋翻出「3張紙」 一算虧慘了：幫別人付錢
今年許多台灣人出國前往日本旅遊，由於日幣貶值，不少人在當地瘋狂血拼，其中必買的服飾品牌就包含UNIQLO。近日就有網友在日本UNIQLO購買大量衣服，當下沒有清點總數量，但回飯店竟在新外套口袋中，發現三張陌生電子標籤，而他仔細核對後，果真被多刷一筆1990元日幣（約台幣427元）的T恤，讓他無奈PO文呼籲「各位買衣服，記得核對一下數量，或是摸摸新衣服的口袋，還真的有小偷…」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（18）日在臉書社團「爆廢公社」中貼文，他表示在日本UNIQLO買了一堆衣服，但自助結帳當下沒有清點總數量，沒想到回飯店後，就在新買的外套口袋裡，發現被塞了3張折在一起的電子標籤，是用來感應算錢的，疑似是從其他衣物上拆除後，被人隨機塞進架上的衣物口袋內。
原PO當下趕緊拿帳單核對金額，發現真的被多刷了陌生款項，「被灌水一筆1990円（約台幣427元）的T恤」，而他購買的1490元日幣發熱衣（約台幣319元）則沒被算到錢，「也許就是因為發熱衣漏算到，才能解釋重量問題」。由於差異金額算小，他也決定不回店家反應，但同時呼籲大家：「各位買衣服，記得核對一下數量，或是摸摸新衣服的口袋，還真的有小偷…」
貼文曝光後，網友們紛紛留言「看來每個國家都有零元購愛好者」、「自助結帳真的要小心」。也有苦主現身分享「我之前也有遇到！隔天直接過去跟店員說，他們會幫你協助退費」。
還有不少人質疑，通常遊客購買免稅商品都會使用人工櫃檯，店員也會幫忙核對數量。對此，原PO在留言區補充，由於購買的衣物數量太多，且當時後方還有好幾位正在排隊退稅結帳，因此店員直接幫忙全部裝袋並使用感應結帳。不過，仍有許多人建議原PO，下次購物前一定要記得當場清點數量，有疑慮才能立即反應，避免再當冤大頭。