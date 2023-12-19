KID罕見發火怒嗆吳宗憲！《綜藝玩很大》阿曼之旅爆衝突畫面流出
吳宗憲、KID、坤達主持的《綜藝玩很大》日前慶祝節目9周年，特別企劃前往阿曼王國。上周六播出收視大爆發，有效收視奪全時段冠軍，45-54歲收視高達2.44，高點落在藝人搭乘熱氣球，壯觀的畫面讓人目不轉睛。阿曼之旅將進入最終白熱化階段。最終回的《綜藝玩很大》9周年阿曼之旅將進入最終白熱化階段，KID還忍不住發火，爆走怒嗆吳宗憲：「憲哥！不要吵我，都快不行了。」畫面全收錄，相當精彩。
記者黃盈容/綜合報導
《綜藝玩很大》進入猜歌拚腦力的階段，豈料，一向認真參與遊戲的KID，竟意外爆走，對著吳宗憲怒嗆：「憲哥！不要吵我，都快不行了。」錄影氣氛頓時陷入緊張，彷彿隨時就要點燃激烈衝突。
另一組PK即刻展開，篠崎泫對上竇智孔，篠崎泫因為答錯一個字對吳宗憲撒嬌，「憲哥我已經很低分了」，要對方放水通融。下一秒竇智孔看情勢不對勁，也依樣畫葫蘆嘟嘴靠在吳宗憲的肩膀上撒嬌，讓吳宗憲頓時不舒服，一時無法招架。
大夥在遊覽車上慶祝《綜藝玩很大》9周年歡唱，正當大家唱著歌曲〈下一個天亮〉氣氛十分溫馨，後來KID拿著麥克風正要唱副歌的時候，沒想到KEY不對再加上走音，聽起來荒腔走板，這時在一旁的坤達笑到東倒西歪，最後KID秉持玩很大的精神，堅持的唱到最後贏得了大家掌聲。
接著吳宗憲也唱起了前陣子和大馬鬼才黃明志一起合唱的歌曲〈慢慢做起來〉因歌詞相當正面積極，他不禁當場分享心靈雞湯：「即使手裡或者爛牌也要憑著自己的信念好好讓人生逆轉勝。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁