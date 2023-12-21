TikTok火速回歸印尼！重返網購戰場　與當地電商戰略合作

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GoTo集團是印尼最大網路公司，而Tokopedia是GoTo旗下電商平台。Tokopedia自2009年成立就備受關注，2014年成為東南亞第一家融資規模超過1億美元的科技公司，如今已發展成印尼最大的本土電商，市占率高達35%，僅次於Shopee。合併後TikTok將獲新公司Tokopedia的75.01%股權，確保電商業務發展。
TikTok和GoTo表示，雙方將共同推動印尼數位經濟發展並支持中小企業。業界人士分析，TikTok、Tokopedia和GoTo合作，很有可能重塑印尼電商格局。另外，這兩家公司也提到五年內將創造數百萬個工作機會。
TikTok回歸後首次活動Beli Lokal（購買本地產品）12日準時啟動，與印尼國家線上購物日同時進行，是印尼政府支援本地中小企業增長數位經濟的專案。
當初印尼政府對TikTok下達禁令，是為了保護本土中小企業，並稱廉價中國商品衝擊印尼傳統市場，不過TikTok在70多天的「閉關期」派出多位高階主管遊說政府官員，爭取更多關鍵人士點出電商平台的發展潛力，以及為當地人民創造的財富。
印尼貿易部長Zulkifli Hasan表示，本土企業與外國產業合作是可行的，並指出兩個企業的合作是為了讓社群電商支援印尼經濟，成為印尼中小企業和印尼業務主導市場的靠山。