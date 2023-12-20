安心亞美到資深歐巴都說讚！獲邀進軍南韓　合作不選他點台南柱赫

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在韓劇當道的現今社會，他分享台、韓兩國拍攝時的小差異，首先是韓國拍攝速度比較快，然後在演員部分，「韓國的演員都是自己先想好情緒 ，跟這場戲要表達的狀態全部都準備好了，直接走給導演看一次，導演看了以後再修正；台灣這邊是開始走戲前，導演會把所有想要表達的 情緒跟狀態先跟演員說一次，演員聽了導演的想法之後再重新修正自己本來的想好的狀態。」
另外，池大韓也分享對於台灣導演的看法，「雖然長得很男性化，但心跟女生一樣細膩，他會講很多細節、情緒的表現， 覺得很感動也很神奇，雖然我們之間有翻譯，但導演講中文的時候，即便聽不懂，但卻能感覺得到導演想說什麼，就像跨越了語言的障礙一樣。」
《女孩上場2》在釜山的戲有許多南韓真正的球員參與，其中特別演出的南韓退役球星梁智英，可愛個性深獲眾人喜愛，笑說：「其實我是第一次來釜山，我覺得台灣比較像我的家。」其實她的母親在高雄擔任籃球教練，所以她講著一口流利的中文，還笑說要講釜山腔韓文，比講中文困難。至於最難演的戲，她認為是吵架的劇情，當然還有因為緊張投不進球導致NG。
安心亞拍完釜山的段落就正式殺青，但為了這幾場戲，她可是費盡心思，因為她在台灣要忙著背客語，根本沒時間練習韓文，所以一到韓國就抓著南韓製片、韓文老師狂練習，好在付出是有收穫，現場示範也是有模有樣，加上她亮麗外型宛如真正的韓國人，只是她目前會的韓文僅限於13頁劇本的內容，要再講別的她也不會。
池大韓認為安心亞是韓國人會愛的類型，「韓國男生喜歡清純的女生」，安心亞也不害羞地說「I am」，但由此可知他根本不知安心亞實際上還是為性感唱跳歌手，聽聞眾人分享後面露震驚，還好奇詢問是只有男生愛看嗎？不過安心亞也非常大方，誇自己是sexy girl，池大韓更直接邀請她可以進軍南韓拍戲，讓她又驚又喜胡亂叫。
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