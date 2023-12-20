高球／台灣大哥大女子公開賽今開打！102位球員角逐總獎金500萬

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台灣大哥大董事長蔡明忠博士表示，在疫情結束後，很高興看到37位外籍選手來台競賽，提供台灣選手最好的磨練球技的機會。也是首次將比賽帶到中台灣的台豐球場，希望在彰化的好天氣讓選手更能發揮，打出最好成績。台灣大連續7年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，累計提供超過3,100萬元的總獎金，2018年更創下同一場比賽、同一洞出現四次「一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓這場比賽成為台巡賽每年最具特色的年度封關大賽，吸引多位台灣與國際選手在世界級舞台切磋球技，作為國內年輕選手通往國際舞台的前哨站。期勉所有與賽球星與選手，今年在不同球場，持續突破自己，發揮能所不能的精神，揮出最佳成績，同時勉勵台灣大體育家族的徐薇淩及李旻，續拚2024年巴黎奧運。
業餘配對賽同步於今日展開，下場選手包含台灣大體育家族網球選手莊吉生，首次登上果嶺推桿，表現令人驚艷，25呎長推桿進洞拿了一個Birdie，莊吉生打趣說道，網球再打2年要轉戰高爾夫，現場笑聲與掌聲不斷。連續第七年舉辦的「台灣大哥大女子公開賽」，今年首度移師彰化台豐高爾夫俱樂部，台豐球場坐落於台灣中部丘陵帶，18洞球道順山勢起伏而建，造就變化多端的球場格局，對球員極富挑戰性。賽事球場主建築「西薩會所」、「嘉卿會所」，由普立茲克獎建築大師阿爾瓦羅‧西薩(Álvaro Siza Vieira)操刀設計，建築物融入地景，成為中部新地標。
四位冠軍女將齊聚爭第一！2023台灣大女子公開賽激戰開打
台灣大哥大女子公開賽歷屆冠軍選手中，有4位冠軍選手回歸參賽，包含泰國的普洛依薔普(Ploychompoo)、李旻、林子麒、徐薇淩，都有機會成為這場大賽奪得第2座冠軍獎盃的第一人。此外，今日記者會上，徐薇淩、李旻、姚宣榆、陳宇茹、張雅淳，以及泰國「小鋼砲」帕查拉朱達(P.K.KONGKRAPHAN)、日本選手荒川侑奈(Yuna ARAKAWA)，皆期許自己揮出好成績，為2023年球季劃下完美句點。其中徐薇淩、李旻互別苗頭，爭取成為奪得第2座台灣大女子公開賽冠軍獎盃的第一人；首次參與台灣大女子公開賽的帕查拉朱達，今年已於TLPGA賽事獲得3勝，期許自己本周拿下第
4勝；荒川侑奈則表示，首次競逐台灣大女子公開賽，感到十分期待。
37位外籍選手參與角逐 台巡賽頂級賽事卡司含金量十足
台灣女子職業高爾夫協會(TLPGA)理事長劉依貞表示，謝謝台灣大哥大連續第7年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。今年迎來疫後外籍好手數最多，達37位外籍選手與賽，其中包括25名泰國女將、11名日本及1名馬來西亞好手，讓這場大賽增添了不少國際風采，競爭的強度也有所提升；TLPGA本季年度獎金排名前20的好手，包括目前排名前四的張雅淳、王莉甯、曾彩晴與石澄璇幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事的卡司含金量十足，也歡迎熱愛高爾夫運動的球迷免費踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。
旅外名將徐薇淩、李旻、程思嘉、劉嬿與姚宣榆共襄盛舉 角逐冠軍精彩可期
連續9年征戰女子職業高球最高殿堂美國LPGA的徐薇淩，在本週5位旅外球星(徐薇淩、李旻、程思嘉、姚宣榆、劉嬿)中旅外資歷最深。今年LPGA賽季總計參加了21場比賽，包括上個月初在前世界球后索倫絲坦掛名籌辦的The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican比賽中獲得並列第12名，為徐薇淩今年旅美最佳的單站成績。徐薇淩表示：「今年不是順心的一年，每一場比賽都面臨許多內心的煎熬；學會逆境中轉念，學習與自己獨處，學著戰勝腦海的雜念；高爾夫從來都不是簡單的運動，但還好我們都一起撐過來了！」
2018年台灣大哥大女子公開賽冠軍李旻今年美巡賽球季，10場比賽獲得晉級，最佳成績是五月中旬Cognizant Founders Cup比賽的並列第17名。由於年終的排名積分不夠，李旻想要重返2024年美巡賽必須再度挑戰Q Series資格賽，可惜最後以1桿之差，未能如願取得2024美巡賽資格，明年須
暫時退居次級巡迴賽Epson Tour，伺機尋找機會重返美巡賽，因此本週比賽也是她反攻美巡賽的絕佳機會，李旻將勇於克服種種挑戰，創造佳績。至於多年來在Epson Tour與美巡賽辛苦穿梭的程思嘉，本月初的Q Series則以六回合低於標準桿10桿的成績並列第35名，開心拿下明年LPGA比賽的出賽資格卡，本週的比賽也等於是她明年征戰美巡的熱身前哨戰。8年來在美國次巡累積兩座冠軍獎盃與超過25萬美元獎金的程思嘉表示：「覺得這是難熬的一週比賽；雖然過程中還是有失誤，但很高興自己有穩穩地調整過來！」
另一方面，生涯之前兩度挑戰JLPGA日巡資格失利的劉嬿，上個月終於敲開了日巡大門，考取2024年JLPGA會員，明年將正式加入旅外行列！我國旅日好手姚宣榆曾獲2017年首屆台灣大哥大公開賽的亞軍，今年也將全力爭冠。
除了上述旅外好手，今年很有機會連續兩年拿下TLPGA獎金后的張雅淳，也是另一位冠軍呼聲很高的選手。去年以新秀之姿一鳴驚人拿下台巡獎金后的張雅淳，進入2023年依然氣勢如虹，本季總計有10場台巡賽最後都打進前10名，其中包括大大數位女子公開賽的冠軍，以及兩次拿下第二名。另一方面，今年在TLPGA京懋盃公開賽勇奪冠軍的洪玉霖，由於2021與2022年在台豐球場舉行的建大輪胎盃最後都捧回冠軍獎盃，對於台豐球場的攻略可以說得心應手，也是值得留意的爭冠熱門人選。
大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽，三回合54洞的正式比桿賽明天將在台豐球場登場，全場共有102位好手與賽，包含2位由中華高協、贊助商與球場推薦的業餘選手黃亭瑄與吳純葳，其中18歲的黃亭瑄2021年台灣大哥大女子公開賽中以一桿之差敗給徐薇淩，獲得亞軍。值得一提的是黃亭瑄今年在女子五大賽的美國公開賽(US Women's Open)首輪表現搶眼，最後雖然以「落榜頭」之姿(一桿之差)未能晉級後兩輪決賽，但仍然展露明日之星的驚人潛力。
2023「台灣大哥大女子公開賽」，號召企業夥伴加入，共同支持台灣高球體壇，包括智匯亞洲、互動國際數位、宏碁資訊、Samsung、vivo、SONY、ASUS、OPPO、realme、大同世界科技、英保電腦、momo購物網、法藍瓷、安達產物、CloudMile、華電聯網等贊助商共襄盛舉。主辦單位在完成
前兩回合比賽後，將取成績排名前50與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。只要現場填寫問卷並投下心目中的人氣選手，還有機會獲得最高5,000元的momo幣，最終獲得人氣選手的球星也將獲得3,000元的momo幣。無法親臨現場的球迷也可以透過
台灣大哥大YouTube頻道及博斯高球二台，本週四12:00至16:00以及本週五10:00至14:00，將提供賽事現場的直播服務。