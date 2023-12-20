泰國有望成東南亞首例！同性婚姻合法草案挺進國會 辯論被批准
亞洲同性婚姻合法化的國家目前僅有台灣和尼泊爾，泰國民間非營利組織則長期爭取泰國同性婚姻合法化，如今傳出喜訊，同性婚姻合法化草案在19日經國會批准，將在明（21）日舉行法案辯論，有望成功合法化。
國際中心賴正琳／綜合報導
《曼谷郵報》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）透露泰國內閣在19日批准針對同性婚姻合法化草案進行辯論的提案，而現任總理賽塔也是這項草案的支持者。法案若通過，將為當地同性婚姻提供與異性婚姻一樣的法律權益與保障。
泰國國會曾在去年辯論四項類似法案，但來不及在上屆國會結束前通過。為泰黨領導的新政府上台之後，重新推動婚姻平權法，以實現競選期間對選民的承諾。
雖然泰國民風較為開放，而且以豐富多元的BL劇集聞名於全球，但仍尚未讓同性婚姻正式合法化。泰國新崛起的黨派前進黨和執政黨為泰黨則都承諾選民會讓同性婚姻法案過關，因此泰國成為東南亞第一個同性婚姻合法化國家的機率非常大。
台灣在2019年由大法官釋字，也就是以所謂專法的方式，開放同性伴侶可以締結婚姻，成為亞洲第一個支持同婚的國家。台灣同性婚姻合法化的先例，也讓其他亞洲國家在討論同性婚姻議題時，有值得參考的對象。