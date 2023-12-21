加大投資近5.8億元！光寶科技租地擴建越南廠 看好越南市場潛力
近幾年跨國企業都積極將供應鏈移轉至越南，光寶科技集團代子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD.在18日公告，將以租地方式委建越南廠，預計斥資不超過越南盾4,399億元（約等同於新台幣5.79億元），以支應營運生產需求。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南廠為光寶工業4.0智慧製造的海外示範工廠，以高度自動化、數位化並結合大數據、人工智慧、與物聯網等先進技術，為網通、消費性電子等產品生產製造扮演關鍵角色。
光寶工業投資越南多年，越南海防廠二期在去年底落成啟用，並且除了越南廠，光寶科技集團更前進美國、墨西哥、泰國等國，同時也積極尋覓投資新地點。
另外，光寶工業在美國達拉斯新廠在歷經一年多的籌備後，終於在今年底完成建置，新設的二條產線在今年底就會開始試營運，明年營收貢獻估達20億元。
本次公告為擴充越南海防生產基地的產線與機電工程，新增機構件產品，主要支應雲端伺服器需求，預計2024年上半年完工，而光寶越南海防廠主要生產資通訊、網通、機構件等產品。
光寶強調，集團正積極佈局全球產能，透過逐步拓展，越南廠可望成為最大製造中心之一。