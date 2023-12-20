年終真的要自己搶！老闆「對天灑百元鈔」　他飽受羞辱甩辭呈

學生問｢柯文哲有生氣嗎｣？趙少康改口稱尊重又批：8年做了什麼

▲國民黨副總統候選人趙少康19日赴苗栗聯合大學演講座談，有學生提問直指只有三位總統候選人只有民眾黨主席柯文哲做滿八年市長，沒當落跑市長。趙少康反嗆，他真的不想批評柯文哲，但也不能都不講話。（圖／翻攝趙少康臉書）
▲國民黨副總統候選人趙少康19日赴苗栗聯合大學演講座談，有學生提問直指只有三位總統候選人只有民眾黨主席柯文哲做滿八年市長，沒當落跑市長。趙少康反嗆，他真的不想批評柯文哲，但也不能都不講話。（圖／翻攝趙少康臉書）

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國民黨副總統候選人趙少康19日赴苗栗聯合大學演講座談，有學生提問直指只有三位總統候選人只有民眾黨主席柯文哲做滿八年市長，沒當落跑市長。趙少康反嗆，他真的不想批評柯文哲，但也不能都不講話。柯文哲做了八年，還沒有人家四年政績好，違停紅線增加了378公里，這是「柯政猛於虎」。五大弊案哪個變成弊案了？大巨蛋花那麼多的錢，拖延延宕了八年不能夠使用，都是浪費民脂民膏。

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趙少康原定19日到成功大學與學生座談，但18日卻突然喊卡，趙少康將矛頭指向校方堅持不給直播和開放媒體，所以才忍痛取消，又爆料柯文哲曾因成大座談沒直播發脾氣，卻遭成大「青聽南成-2024總統論壇」學生主辦單位駁斥，而趙少康19日晚間改到聯合大學演講，學生當面質疑「柯文哲真的有生氣嗎？」不再堅持柯文哲有發脾氣的趙少康改口表示：「我對成大同學的努力一直很感激，沒有什麼話講的！柯主席說他沒有生氣，那就沒有生氣吧，好不好，我們也尊重柯主席！」

趙少康話鋒一轉語帶不滿指稱：「柯文哲他號稱的2000戶不是郝龍斌時代的規劃嗎？是真的柯文哲自己幹出來的嗎？施政經常是一棒接一棒嘛！你知道台北市一年預算多少錢？2000多億！柯文哲固然幹了八年市長，那又怎樣呢？」他表明：「你幹了八年市長，還沒有人家四年政績好嘛！我講的就是這個。」並強調：「我做過兩屆台北市議員，而且我是工務小組召集人，我對台北市的各種工程清楚得很！」

趙少康質問：「柯文哲做了八年，我現在是不願意講他，你到底有什麼偉大的政績你告訴我？你花了我們差不多2兆的預算！你做了什麼？紅線變成增加了378公里，台北市的計程車現在變成沒有地方上下旅客，連木柵、景美那麼偏遠的地方，你也把紅線都畫起來？」更直言，「那你幹嘛呢？這是苛政嘛！柯文哲的苛政，『柯政猛於虎』，這是柯政嘛！你到底建設了什麼？一條捷運也沒有！你到底建設了什麼東西？市政建設是很重要的！印象裡只有一開始，忠孝東路把那什麼公車牌拆掉」。

趙少康又酸：「五大弊案？哪一個變成弊案了？大巨蛋花那麼多的錢，拖延延宕了八年不能夠使用，你這個都是浪費民脂民膏嘛！只因為你當時說：我要打弊案！前朝不是笨蛋就是壞蛋？」還嗆：「就把他們關起來啊？一個也沒有啊！」趙少康聲稱：「不是我在這邊講，我真的不想批評柯文哲，如果不是你提這個問題，將來我們可能還要合作都說不定咧？所以，我真的不想批評他，但是，我也不能都不講話嘛！」

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