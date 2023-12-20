學生問｢柯文哲有生氣嗎｣？趙少康改口稱尊重又批：8年做了什麼

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趙少康話鋒一轉語帶不滿指稱：「柯文哲他號稱的2000戶不是郝龍斌時代的規劃嗎？是真的柯文哲自己幹出來的嗎？施政經常是一棒接一棒嘛！你知道台北市一年預算多少錢？2000多億！柯文哲固然幹了八年市長，那又怎樣呢？」他表明：「你幹了八年市長，還沒有人家四年政績好嘛！我講的就是這個。」並強調：「我做過兩屆台北市議員，而且我是工務小組召集人，我對台北市的各種工程清楚得很！」
趙少康質問：「柯文哲做了八年，我現在是不願意講他，你到底有什麼偉大的政績你告訴我？你花了我們差不多2兆的預算！你做了什麼？紅線變成增加了378公里，台北市的計程車現在變成沒有地方上下旅客，連木柵、景美那麼偏遠的地方，你也把紅線都畫起來？」更直言，「那你幹嘛呢？這是苛政嘛！柯文哲的苛政，『柯政猛於虎』，這是柯政嘛！你到底建設了什麼？一條捷運也沒有！你到底建設了什麼東西？市政建設是很重要的！印象裡只有一開始，忠孝東路把那什麼公車牌拆掉」。
趙少康又酸：「五大弊案？哪一個變成弊案了？大巨蛋花那麼多的錢，拖延延宕了八年不能夠使用，你這個都是浪費民脂民膏嘛！只因為你當時說：我要打弊案！前朝不是笨蛋就是壞蛋？」還嗆：「就把他們關起來啊？一個也沒有啊！」趙少康聲稱：「不是我在這邊講，我真的不想批評柯文哲，如果不是你提這個問題，將來我們可能還要合作都說不定咧？所以，我真的不想批評他，但是，我也不能都不講話嘛！」
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