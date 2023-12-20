新竹4星托嬰中心疏失？男嬰遭燙傷體無完膚 稱監視器故障嘸畫面
本月15日，新竹市某4星級私人托嬰中心，遭家長控訴疑似托育人員照顧不當，導致3月大的男嬰遭燙傷，其背部及四肢都因燙傷而皮膚剝落，並冒出大片水泡，全身超過50％二度燒燙傷，被緊急送往林口長庚醫院救治，目前仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境。更離譜的是，家長事後要求調閱監視器畫面，卻被托嬰中心告知「壞掉」，氣得PO文《爆料公社》，引發於輿論爭議。而家長已報警提告，警方也已介入調查中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該家托嬰中心於Google獲得4星好評，未料疑似發生托育人員照顧不當，導致男嬰全身燙傷，托嬰中心表示「原因是托育人員泡牛奶時不慎打翻熱水」，但家長要求調閱監視器卻稱故障，讓人無法接受，將男嬰受傷照片PO網，報警提告托嬰中心疏失，目前警方已受理報案。
男嬰因燙傷被送醫救治，初步判斷，其頸部、右腿燙傷，背部有因燙傷而皮膚剝落；胸口及雙手也有燒燙傷，目測全身超過50％二度燙傷。新竹市府社會處表示，18日已接獲醫院及警局通報，隨即聯繫家長了解經過，後續將安排法律諮詢等幫助，也會同步要求托嬰中心說明，及調閱相關監視器畫面檢視照顧狀況。社會處指出，若托育人員確有疏忽，將依違反《兒少權法》處3萬元以上60萬元以下罰鍰；如情節嚴重，得命其停辦並公布機構名稱及負責人姓名。
※【NOWnews 今日新聞
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