黃子佼陷MeToo風波丟《紅白》主持棒 熱淚盈眶訴心聲：五味雜陳
金鐘主持人黃子佼因6月陷入MeToo風波，重創演藝事業，工作全停擺，甚至一度傷害自己，導致生命垂危，所幸最後身體無大礙。過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》換掉往年主持人黃子佼，他昨（19）日悄悄在臉書上訴說心聲。
記者薛羽彤／綜合報導
先前由黃子佼主持的電台節目《飛碟五子奇》，昨日臉書粉絲專頁更新貼文，小編分享和黃子佼的對話內容，黃子佼拍了心心念念的麻辣鍋照片給對方，並說：「好久沒有突然盈眶了，吳記快遞來的老味道，吃了N年的麻辣鍋，有一年《紅白》累死後，我還約當年《3國智》搭擋主持群一起去吃宵夜，這時間點吃這鍋，感觸真是五味雜陳。」
事實上，從2018年起都是黃子佼主持《超級巨星紅白藝能大賞》，直到今年這6年來，橋段、卡司幾乎都是他想的，無奈今年陷入MeToo風波，明年將由子弟兵Lulu（黃路梓茵）領軍，搭擋莎莎、許富凱、黃偉晉和陳明珠主持。
而小編在貼文中也提到，該節目已停播183天，相信聽眾的心情也是五味雜陳，但剛好有熟悉的麻辣鍋出現，讓寒冷的冬天多了些溫暖與感動。不少粉絲也在留言處期待黃子佼早日回歸，「佼哥，下班沒你陪好久好久，大家跟五子奇都需要你」、「佼哥應該還有非常多聖誕專輯還沒分享吧，會等待他回來的」、「期待佼哥再次分享音樂故事」。
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