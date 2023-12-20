只有今天！全家特濃美式「買1送1」 薑汁撞奶、厚乳飲品買1送1
冷空氣襲台！今明（21日、22日）挑戰寒流等級，全家推出咖啡限時優惠，今（20）日APP先領美式、薑汁撞奶買1送1券，可至門市兌換到12月22日。除此之外，還有農心辛炒麵、嵜本大人系厚乳飲品（奶茶／抹茶）任選買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今（20）日可至全家APP，點選優惠券分類，可領取咖啡飲品買1送1優惠券，包括「大杯特濃美式（原價55元）」、「薑汁撞奶（原價65元）」數量有限發完為止，領券後可立即使用，兌換期限至12月22日前，不過領券日期只到今天！
此外，今起至12月22日前，可領取買1送1券還有「濃心辛炒麵起司風味（原價75元、特價38元）」、「嵜本大人系厚乳飲品（任選奶茶／抹茶）原價42元、特價21元」，兌換期間可至12月24日，但領券日期只到12月22日，可別忘記先領券再購買！
此外，OK迎接冬至來臨，即日起至12月31日期間，門市冬至推出桂冠系列湯圓優惠任選二件8折、任選3件75折，包含桂冠花生湯圓、桂冠芝麻湯圓、桂冠鮮肉湯圓。
根據OKmart後台資料顯示，往年冬至湯圓商品銷售預期皆較平日高，其中經典口味的花生、芝麻依舊是最受歡迎品項，鹹湯圓則以名店最受青睞。