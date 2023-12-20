市場看好美降息！美元指數難抬頭 新台幣早盤止貶回升破31.3元
在日本央行續維持「負利率」，加上市場預期美國聯準會（Fed）明年將數度降息，美股收高，美元指數續弱在102.2附近震盪，日圓兌美元則從144回升至143.71附近，台北股、匯市今（20）日早盤同步走揚，新台幣進一步升破31.3元，一度來到31.29元，升值7.1分，目前在31.295元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會上周維持利率不變，但從會後公布的點陣圖顯示，明年有望降息3碼，只是啟動降息的時間，目前市場看法不一，有的預估最快3月降息，有的則認為要到5月，甚至下半年才會降息，也讓美元指數續弱，在102.2附近盤整。
也因為美元指數積弱不振，原本因貨幣政策未調整而走貶的日圓，從144.09價位回升至143.71兌1美元，目前在143.9附近震盪，而韓元兌美元也從1319.17回升來到1300.54附近，離岸人民幣兌美元則回貶，從前一日的7.097拉回7.1282震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，以31.34元、升值2.1分開出，在亞幣走揚及台股走揚之下，新台幣進一步升破31.3元，來到31.29元，升值7.1分，不過，由於台股後繼無力，新台幣升幅未進一步擴大，目前在31.295元震盪整理。