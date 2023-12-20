獨／漢堡王撿到槍！憑「麥當勞甜心卡」買A送B 免費升級雙層華堡
台灣麥當勞今（20）日起漲價換菜單，讓漢堡王又撿到槍！適逢麥當勞松山車站店正在裝修，隔壁的漢堡王松山店就開戰了，不只憑「麥當勞甜心卡」買A送B，買6塊雞塊或大薯，都直接送上小杯飲料爽吃下午茶；臨櫃點華堡套餐還能「免費升級雙層華堡」。
記者蕭涵云/綜合報導
速食業者戰況白熱化，消費者又有優惠小確幸！漢堡王松山店發現隔壁麥當勞整修中，趁著12月20日漲價日，直接殺出「松山限定」優惠活動。即日起至12月31日，憑「麥當勞甜心卡」至松山漢堡王臨櫃點餐，可享「買A送B」，買6塊雞塊或大薯，都直接送上小杯飲料，有可樂(中)、冰檸檬風味紅茶(中)、激浪(中)、冰綠茶(中)4款可選，升級一套下午茶。
更加碼憑活動圖片至漢堡王松山店，臨櫃點華堡套餐，無論原味或辣味，都能「免費升級雙層華堡」！而且今天12月20日還正好是漢堡王華堡日，於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，可享「免費小華堡」乙顆；輸入優惠代碼「BKWP40」，還可以加40元升級一顆五吋華堡＋獨家辣薯球。
提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台；活動不得折抵或兌換現金。
而台灣麥當勞今起正式漲價，8項主餐及部分餐點變貴1～6元，平均調幅2.4%；不過新菜單可是漲跌互現，其中「4塊麥克雞塊」調降3元，「1＋1星級點」還因菜單調整，價格從89元調降至69元。