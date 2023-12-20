有信心北市立委八仙過海　蔣萬安：民進黨執政弊案猖獗

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蔣萬安致詞時表示，選舉剩下20幾天，希望支持8位候選人的民眾集中選票，他們都是一時之選；過去8年民進黨一黨獨大，沒有甚麼法案他們沒有辦法通過，但有很多不公不義的法案、違憲違法的機關，各界質疑的貪腐叢生與弊案猖獗，這是基層民眾對民進黨8年之下最深刻的感受。
蔣萬安說，國民黨要成為真正的代議士、民眾的代表，絕對不要橡皮圖章，不需要護航部隊，要的是趕位人民發身站出來爭取權益為人民黨下不公不易的法案，國民黨是最好的選擇。他表示，地方建設需要好立委在中央爭取建設，他們對台北市都是服務熱忱熟悉地方且了解，拜託大家支持八位立委候選人。
蔣萬安話鋒一轉表示，總統選舉也懇請各位鄉親支持「侯康配」，他們的政見務實，最能夠解決人民的問題，包含80歲以上長輩廢除巴氏量表，年輕人免頭期款、學雜費補助，「支持侯康配、帶給人民好康，相信八位立委候選人可以順利高票當選。」
被問及之後有什麼特別的輔選規劃，蔣萬安說，都是用市政之虞來輔選，在過去有陪同掃街拜票，接下安排包括與游淑慧、王鴻薇、張斯綱掃市場，與賴士葆到萬芳捷運站口拜票，和李彥秀到內湖737市場，行程都排滿；蔣萬安也透露自己禮拜六會到新北市、禮拜日到南部去幫國民黨的候選人，也為國民黨侯康配做最後衝刺。
蔣萬安最後說，台北市立委選情有信心八仙過海，呼籲所有好朋友珍惜手中這一票。
以下為抽籤號次結果：
台北第一選區8人
1吳思瑤（民，現任）
2張斯綱（國）
3賴宗育（無）
4侯漢廷（無）
5張臺勝（人民最大黨）
6胡金城（人民最大黨）
7許盛鋒（無）
8陳執中（臺灣雙語無法黨）
台北第二選區5人
1熊嘉玲（制度救世島）
2何梅娟（人民最大黨）
3王世堅（民）
4郭啟源（中華統一促進黨
5游淑慧（國）
台北第三選區 7人
1余新造（人民最大黨）
2陳源發（無）
3謝佩芬（民）
4高士恩（制度救世島）
5王鴻薇（國，現任）
6楊時睿（台灣維新）
7陳一郎（臺灣雙語無法黨）
台北第四選區 5人
1李彥秀（國）
2吳欣岱（台灣基進）
3高嘉瑜（民，現任）
4黃啟彬（制度救世島）
5林秋彤（台灣整復師聯盟工黨）
台北第五選區 10人
1鍾小平（國）
2陳燕玉（無）
3許敬民（合一行動聯盟）
4林志成（無）
5于美人（無）
6蘇諍（經濟黨）
7吳沛憶（民）
8孫智麗（無）
9張華特（台灣麻將最大黨）
10李慧曦（司法改革黨）
台北第六選區5人
1張雪卿（制度救世島）
2苗博雅（社會民主黨）
3崔建章（臺灣雙語無法黨）
4羅智強（國）
5朱翊銘（台灣維新）
台北第七選區 5人
1李承龍（中華愛國同心黨）
2徐巧芯（國）
3羅丹（台灣維新）
4陳韋安（無）
5許淑華（民）
台北第八選區8人
1劉佩玲（台灣維新）
2賴士葆（國，現任）
3王閔生（民）
4賴宣任（小民參政歐巴桑聯盟）
5夏萬浪（無）
6張其祿（眾）
7張維學（無）
8胡之壯（興中同盟會）
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