不分區立委政黨號次出爐！國民黨9號、民進黨6號、民眾黨12號
中選會今（20）日舉行「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，本屆共有16政黨參與，按照抽籤順序，國民黨抽到9號、民進黨抽到6號、民眾黨抽到12號。
記者林怡昕／台北報導
中選會今天舉行「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，國民黨由不分區立委候選人韓國瑜抽籤、民眾黨由不分區立委候選人黃珊珊抽籤，民進黨由副秘書長楊懿珊抽籤。
最終抽籤號次出爐，按照抽籤順序，台灣基進黨4號、時代力量8號、新黨11號、親民黨14號、國民黨9號、統促黨5號、台灣雙語無法黨3號、民進黨6號、小民參政歐巴桑聯盟1號、台灣綠黨2號、台灣維新13號、司法改革黨10號、民眾黨12號、台灣團結聯盟16號、人民最大黨15號、制度救世島7號。
韓國瑜抽完籤後喊出「請支持中國國民黨」，台下則附和「相信國民黨」，楊懿珊抽完籤後，台下喊出「選對人走對的路，支持6號民主進步黨」，黃珊珊則喊出「政黨票請支持12號台灣民眾黨」。
「全國不分區及僑居國外國民立法委員」依政黨獲得的票數計算，得票比率達5%以上的政黨， 可以參與分配34席的全國不分區及僑居國外國民立法委員。