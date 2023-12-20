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不分區立委政黨號次出爐！國民黨9號、民進黨6號、民眾黨12號

▲國民黨由不分區立委候選人韓國瑜抽到9號。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.20）
▲國民黨由不分區立委候選人韓國瑜抽到9號。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.20）

記者林怡昕／台北報導

中選會今（20）日舉行「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，本屆共有16政黨參與，按照抽籤順序，國民黨抽到9號、民進黨抽到6號、民眾黨抽到12號。

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中選會今天舉行「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，國民黨由不分區立委候選人韓國瑜抽籤、民眾黨由不分區立委候選人黃珊珊抽籤，民進黨由副秘書長楊懿珊抽籤。

最終抽籤號次出爐，按照抽籤順序，台灣基進黨4號、時代力量8號、新黨11號、親民黨14號、國民黨9號、統促黨5號、台灣雙語無法黨3號、民進黨6號、小民參政歐巴桑聯盟1號、台灣綠黨2號、台灣維新13號、司法改革黨10號、民眾黨12號、台灣團結聯盟16號、人民最大黨15號、制度救世島7號。

韓國瑜抽完籤後喊出「請支持中國國民黨」，台下則附和「相信國民黨」，楊懿珊抽完籤後，台下喊出「選對人走對的路，支持6號民主進步黨」，黃珊珊則喊出「政黨票請支持12號台灣民眾黨」。

「全國不分區及僑居國外國民立法委員」依政黨獲得的票數計算，得票比率達5%以上的政黨， 可以參與分配34席的全國不分區及僑居國外國民立法委員。

▲中選會今天舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.20）
▲民進黨由副秘書長楊懿珊抽到6號。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.20）
▲中選會今天舉行全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.20）
▲民眾黨由不分區立委候選人黃珊珊抽到12號。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.20）

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