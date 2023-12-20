基本工資UP！元旦起月薪漲至27K　勞動部：這3行業應達35025元

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部說明，凡是目前工資未達前開調整後金額的事業單位，屆時均應調高工資，對於按月計酬勞工不得低於2萬7470元，按時計酬者不得低於183元；按日計酬者的日薪，在法定正常工作時數內，不得低於183元乘以工作時數的金額。於計算勞工加班費時，亦應以調升後的金額作為計算基礎。
勞動部提醒，除了一般領取基本工資的勞工應注意是否加薪，屬於適用勞基法第84條之1的工作者，如社福機構之監護工、事業單位自行僱用之警衛人員、保全業之保全人員等，需留意是否依照約定工時，依比例提高基本工資，而非依照每月基本工資數額計給。
勞動部說，以保全業之保全人員為例，勞雇雙方如約定「按月計酬」且經核備之每月正常工作時數為240小時者，於檢視是否符合基本工資規定時，應以3萬5025元為其基準，如當月延長工作時間48小時，且均在當日前2小時者，當月薪資合計不得低於4萬2350元。至於約定按時計酬者，應以183元乘以經核備的每月正常工作時數為基準（有關該等工作者之工資計算標準，詳見勞動部網站）
勞動部指出，部分保全業者以為開出的薪資條件高於基本工資，卻未留意並未依照約定的工作時數按比例提高，因此在專案檢查時遭查獲、開罰。再次提醒雇主若有違法，將依據《勞基法》處2萬元起至100萬元罰鍰，情節重大者，最高可處150萬罰鍰。
勞動部強調，照顧勞工基本生活是政府的責任，此亦為基本工資之立法意旨，並呼籲，勞工是企業重要的資產，雇主致力提升勞工薪資，勞工在工作上給予回饋，才能使勞雇雙方共榮、共好。