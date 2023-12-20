全台越晚越冷！入冬首波寒流氣溫「跌破7度」 最冷時間點出爐
入冬首波寒流準備抵達！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（20）日強冷空氣南下，氣溫下降，北台灣越晚越冷，冷空氣勢力將在週四至週六清晨（12月21日至12月23日）最強，且達到台北最低氣溫攝氏10度定義，符合「寒流」定義，沿海及部分平地的最低氣溫將降至攝氏7度以下，高山降雪機率也大增。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日強冷空氣南下，除了北台灣越晚越冷外，其它地區也將轉冷，北部、東半部有局部雨，南部及中部山區有局部短暫雨，各地區氣溫分佈上，北部攝氏16度降至攝氏11度，中部攝氏12至25度，南部攝氏13至26度、東部攝氏12至24度，仍要留意日夜溫差大。
吳德榮提醒，明日至週六清晨、冷空氣勢力最強，各地天氣極寒冷，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣低溫落在攝氏10度上下，沿海及部分平地的最低氣溫將降至攝氏7度以下；預估拉拉山、太平山、合歡山等高山的水氣及溫度，有機會符合降雪的臨界條件。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六白天起至下週日（12月24日）白天冷空氣略減弱，但北台灣持續濕冷，下週日晚上至下週一（12月25日）冷空氣又略增強、天氣轉乾。下週二至下週三（12月26日至12月27日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，氣溫回升。