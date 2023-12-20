美國百萬網紅殘忍虐童 12歲子遭綑綁、手腳有開放性傷口
美國知名網紅露比（Ruby Franke）因為經營YouTube頻道8 Passengers走紅，她在影片中分享自己的育兒經驗，吸引大量粉絲目光，全盛時期曾有近250萬粉絲。沒想到鏡頭前對育兒很有想法的好媽媽，私下卻用兇殘的手段虐待、折磨孩子，直到露比12歲兒子爬窗逃家，她才形跡敗露。露比已坦承4項虐兒罪刑，每項最重可判15年徒刑，她的下半生恐怕要在牢裡度過。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據外媒報導，露比在2015年成立YouTube頻道8 Passengers，從那時開始，她就經常在頻道分享跟孩子的生活大小事，以及養育孩子的心得，受到許多婆婆媽媽粉絲的喜愛，一度擁有近250萬粉絲追蹤。不過近年來她屢次傳出爭議，像是因為孩子忘了帶便當而不給他午餐吃，或是威脅要把孩子最喜歡的東西丟掉，先前已有網友到政府機關檢舉她涉嫌虐童。
今年8月，露比12歲的兒子爬窗逃家被鄰居看到，發現年紀小小的男童，手腕和腳踝都有傷口，而且明顯曾遭到綑綁，而且有營養不良的情況，男童被發現時，一直跟鄰居要水跟食物，相當讓人心疼，露比也迅速遭到警方逮捕。
這個月18日開庭時，露比坦承4項嚴重虐童罪名，每項罪名最高可處15年有期徒刑和1萬美元的罰款，她的律師表示，她會被關押到明年2月才會判刑。
調查指出，露比告訴孩子他們被惡魔附身，必須服從指令才能避免受罰，因為懲罰就是懺悔的手段，「她跟孩子說，她的所做所為都是因為愛。」不只露比12歲的兒子遭虐，她的9歲女兒被剝奪食物和水，還被要求在大熱天赤腳工作，腳上到處都有結痂和水泡。
露比坦承逼迫孩子大太陽底下工作，沒有提供水和食物，也不讓孩子們看書或和使用電子產品。目前露比的4名未成年兒女已交由兒福機構照顧，她分享育兒的YouTube頻道已經關閉。