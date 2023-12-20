業界傳台積電劉德音真正退休原因　分析師給新董座魏哲家3建議

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台積電創辦人張忠謀在2018年交棒給劉德音與魏哲家，雙首長制一度引發話題，張忠謀說劉德音做為董事長要領導董事會，也是公司最高代表，魏哲家則是在董事會指引下，於戰略上、戰術上、營運上經營領導公司。如今才接棒5年，劉德音就宣布要退休，不免讓人質疑他真正退休的原因，因為要說退休，魏哲家還比劉德音大一歲。
事實上兩人個性迥異，因此傳出意見不合的情況也不少，業界供應鏈就對劉德音宣布退休多不意外，主要是劉德音主導美國廠的部分承受很多壓力與雜音，相較日本廠與德國廠，美國廠成本太高，又總遇阻力，例如當地勞工抗議工作文化、認為對待當地勞工不公等問題，目前勞資爭議解決了，但劉德音卻求去，不免讓人懷疑是要對決定建置美國廠的爭議「負全責」。
劉德音將退休，未來將是魏哲家掌大權，為此資深半導體分析師陸行之po文表示，以後不會再看到「雙頭馬車」了，他要給魏3個經營上的建議。包括在還沒確定拿到合理的美國補助款之前，稍微放緩亞利桑那州美廠設備移入，以增加談判籌碼，如此也可更加重視股東權益。
第2，如果明年資本支出增長趨緩或衰退，建議繼續增加現金股利到合理水準。第3建議嚴控繼續增加整體負債比例， 要嚴控大幅投資美國投行公司債及美國政府公債，投資賺利差的風險，以保護投資人。
陸行之強調，小股東們投資台積電是看好台積電的本業獲利豐厚，投資其長期核心競爭力， 不是看好拿台積電過去累積35年的強大信用去借長債，然後去投資風險比台積電公司債風險高的美國投行公司債及美國政府公司債賺利差。