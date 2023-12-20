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柯粉搶民進黨部前開票之夜路權　黃暐瀚批：跟黃牛心態沒兩樣

▲開票日時，支持者常會聚集在一起等待結果。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）
▲開票日時，支持者常會聚集在一起等待結果。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.25）

記者邱新博／台北報導

2024選舉倒數，有民眾黨支持者搶下開票之夜民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，針對性十足，但遭到台北市警局駁回。對此，媒體人黃暐瀚就批評，認為這種心態太不可取，「跟黃牛搶票之後待價而沽、意圖獲利，幾乎沒有兩樣。」

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黃暐瀚表示，「開票之夜，請各自回家」，競選造勢、選前之夜，政治人物有很多場地要去，有很多選票要拉，但開票當天，很少有人不在自己的競選總部弄個電視牆，搞個舞台，搬些紅板凳，因為這一晚，非生即死，支持者會聚過來，一起慶祝；或者一起痛哭。

黃暐瀚說，所以，跑去搶你並不支持的政治人物，「開票之夜的門口路權，是想做什麼呢？搶下路權，給你難看？搶下路權，等你來換？這種心態太不可取，跟黃牛搶票之後，待價而沽，意圖獲利，幾乎沒有兩樣。」

黃暐瀚表示，民眾黨的支持者，跑去搶113開票當天的北平東路（賴清德總部＋民進黨中央），完全沒有道理，北市府警察局和新工處，聯手取消了這個路權，非常正確，合情、合法、合理。

黃暐瀚分析，換做是國民黨門口的路權，被民進黨搶走；民眾黨門口的路權，被國民黨搶走，北市府都一樣會擔心，因為等勝敗一定，不同陣營的群眾，很可能會在同一個場地，發生衝突。

試想，2014年，台北市長參選人柯文哲在吉林路競選總部門口舉辦開票之夜，那晚支持者開心地歡呼，推倒藍綠高牆，這個場地當時如果是被連勝文給借走，會是怎樣？所以，開票之夜的路權，與凱道各黨輪流搶，大家都想去辦，是完全不一樣的狀況，不是北市府「該不該沒收路權」？而是從一開始民眾就不該這樣「亂搶路權」。

黃暐瀚指出，民眾黨公開說這是支持者的「自發行為」，與黨中央毫無關係，現在北市府做了妥善的處理，他呼籲民眾黨幾位北市議員們，就不要再繼續延伸波折了。「挺誰、投誰，各自去！開票之夜，請各自回家。」

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