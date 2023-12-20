柯粉搶民進黨部前開票之夜路權　黃暐瀚批：跟黃牛心態沒兩樣

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黃暐瀚說，所以，跑去搶你並不支持的政治人物，「開票之夜的門口路權，是想做什麼呢？搶下路權，給你難看？搶下路權，等你來換？這種心態太不可取，跟黃牛搶票之後，待價而沽，意圖獲利，幾乎沒有兩樣。」
黃暐瀚表示，民眾黨的支持者，跑去搶113開票當天的北平東路（賴清德總部＋民進黨中央），完全沒有道理，北市府警察局和新工處，聯手取消了這個路權，非常正確，合情、合法、合理。
黃暐瀚分析，換做是國民黨門口的路權，被民進黨搶走；民眾黨門口的路權，被國民黨搶走，北市府都一樣會擔心，因為等勝敗一定，不同陣營的群眾，很可能會在同一個場地，發生衝突。
試想，2014年，台北市長參選人柯文哲在吉林路競選總部門口舉辦開票之夜，那晚支持者開心地歡呼，推倒藍綠高牆，這個場地當時如果是被連勝文給借走，會是怎樣？所以，開票之夜的路權，與凱道各黨輪流搶，大家都想去辦，是完全不一樣的狀況，不是北市府「該不該沒收路權」？而是從一開始民眾就不該這樣「亂搶路權」。
黃暐瀚指出，民眾黨公開說這是支持者的「自發行為」，與黨中央毫無關係，現在北市府做了妥善的處理，他呼籲民眾黨幾位北市議員們，就不要再繼續延伸波折了。「挺誰、投誰，各自去！開票之夜，請各自回家。」
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