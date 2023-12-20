喊中華民國長長久久！抽中9號 韓國瑜狂讚「易經最大陽數是九」
中選會今（20）日舉行「第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉」政黨號次抽籤，國民黨抽到9號，國民黨不分區候選人韓國瑜受訪時表示，非常高興抽到第九號，《易經》最大的陽數是九，在這裡呼籲所有好友支持國民黨，更連同其他不分區候選人喊出「中華民國，長長久久」口號。
記者林怡昕／台北報導
國民黨今天派出不分區立委候選人韓國瑜、陳菁徽、吳宗憲、許宇甄、康晉瑜前往中選會抽籤，最後由韓國瑜代表抽到9號，會後韓國瑜受訪時指出，感謝好友對國民黨支持，非常高興抽到第九號，《易經》最大的陽數是九，在這裡呼籲好友支持國民黨，「中華民國，長長久久」。
對於媒體問及與民眾黨不分區立委候選人黃珊珊稍早有互動，兩人分別又被列為潛在立法院院長、立法院副院長？韓國瑜僅回，「謝謝啦，今天最主要是抽籤，跟大家報告，也尋求各界支持，歡迎12月23日凱道晚上7點鐘，一起來參加國民黨辦的中華民國長長久久。」
對於民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議？韓國瑜也說，「謝謝啦，今天就是來抽籤，尋求各界支持，其他問題會在凱道說明。」
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