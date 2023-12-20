羽球／戴資穎最後一舞！小戴明年有機會女單5冠創大馬賽第一紀錄
世界羽球聯盟（BWF）明年首站賽事為超級1000系列馬來西亞公開賽，預計將於1月9日開打，「台灣一姐」戴資穎若無意外也將參賽，備戰生涯最後一年賽事，戴資穎才剛在年終賽奪冠，證明自己還是「世界球后」的實力，若她能在大馬賽奪冠，就有機會追平中國名將張寧在大馬賽的5冠紀錄，成為大馬賽史上最多冠球后。
記者吳政紘/綜合報導
「大馬羽球女王」Cecilia Samuel曾在賽史拿下9冠，世界羽壇在1980年以前是業餘時代，自1980年進入公開賽年代以來，中國名將張寧一共在大馬公開賽5度封后，是賽史奪冠次數最多的女單選手，男單紀錄則是「大馬拿督」李宗偉的12冠。
戴資穎今年在台北羽球公開賽、杜拜亞錦賽、世界羽球年終賽奪冠，儘管在其中她出征杭州亞運、加上膝傷等影響，但小戴仍奮勇出戰，戴資穎不但在大馬賽已經累積4冠，與印尼傳奇名將王蓮香並列女單第2多，明年是她最後一次參賽，看一次少一次狀況下，她有機會爭取最後一冠。
大馬賽籤表出爐，小戴為女單第4種子，首輪交手華裔美籍好手張蓓雯，次輪有機會碰上泰國Busanan Ongbamrungphan，8強有望對決中國何冰嬌，若晉級4強，可能又會對上中國好手陳雨菲。
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