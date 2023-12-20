NBA／湖人懸掛季中錦標賽冠軍錦旗　前公牛王朝功臣卻不以為然

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對此Harper十分不以為然，他在個人推特上寫道：「這讓那些NBA總冠軍賽的冠軍錦旗很尷尬．．．」對於像他這樣的老球員來說，認為NBA總冠軍更重要、所以將季中賽錦旗懸掛在球場上方不合適，是可以理解的。
據傳聯盟可能向湖人隊施壓，要求他們掛起錦旗，外界確實也有一些聲音對此做出批評。不過球迷們似乎慢慢接受了這樣一個賽事，而今天LeBron James也談及了他對此的看法。
「我認為這很棒，」James斯說道，「在一個馬拉松式的比賽中獲得勝利，真的很棒，對於那些沒有機會來到維加斯的球迷來說，他們今晚有機會與我們一起享受慶祝的氛圍，享受那一刻。這很重要。這是一個美好的時刻。」
湖人隊總教練Darvin Ham在賽後新聞發布會上談到了在球場上方掛上錦旗，直言這對球隊來說是很有意義的，「顯然，這是會持續舉辦的比賽，它會變得更盛大、更好。我認為我們能做到這件事很酷，特別是成為第一個贏得首屆賽季內錦標賽的隊伍。」
就像Harper所認為的那樣，NBA總冠軍目前是這個聯盟最重要的榮譽。季中錦標賽奪冠值得慶祝，但是否需要懸掛錦旗，這點就見仁見智了。湖人隊似乎也明白這是有爭議的，因此他們也沒有大張旗鼓地慶祝，儀式只持續了幾分鐘，然後就開始進行比賽。
Ron Harper在1999年至2001年期間為湖人隊效力，並球隊在2000年和2001年贏得總冠軍的成員之一。Harper還是芝加哥公牛隊的第二次三連霸時期的主力球員，他生涯5次贏得總冠軍。