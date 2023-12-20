憂Apple「iOS 17.2」成噴電怪獸！官方釋出iOS 17.2.1版本解決
蘋果日前釋出最新作業系統iOS 17.2，全新的《日誌》 App同步登場，同時在iPhone 15上加入了多項新功能，像是動作按鈕多了翻譯選項、可拍攝空間影片，並優化望遠對焦速度。舊代iPhone 13 系列和iPhone 14 系列支援 Qi2 協議的無線充電等。至於網友敲碗要的「三全音」，這是改版後也完整回歸。但僅一週的時間蘋果就快速推出iOS 17.2.1版本，官方更新說明上指出，針對重要的錯誤修正，並解決特定情況下電池異常耗電等狀況，
記者周淑萍/綜合報導
根據日前外國媒體「iAppleBytes」針對iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等5款機型進行iOS 17.2電力測試。結果顯示，iPhone SE 2、iPhone XR、 iPhone 13機種續航衰退約3到10分鐘。另外，iPhone 11和 iPhone 12則在更新後有改善，約4~7分鐘，整體來說並沒有太大幅度的耗電狀況。
但蘋果今（20）日還是釋出了iOS 17.2.1版本，根據官方的說明文件指出，「此更新項目包含重要的錯誤修正，並解決特定情況下電池的消耗速度可能比預期更快的問題。」預料應該可以解決部分用戶電量的狀況。
另外，針對無法升級到iOS 17 的舊款 iPhone則有iOS 16.7.4版本，修正部分蘋果內建的 App刪除後，就無法重新在下載的狀況，經由新版本可以獲得改善。iOS 17.2.1版本算是修復特定問題，沒有重要的特殊功能上線，比較值得期待的應該會是iOS 17.3，據傳將會加入「失竊裝置保護」安全選項，並重新啟用共同協作建立 Apple Music 播放清單的功能。