台股高息ETF 12月換股秀　00919亮眼！除息後「甜甜價」受關注

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00919自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息。而本次12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，連續三次股利率突破10%，配息表現在高息ETF中表現亮眼，市場對於00919填息也持高度期待，除息後股價下降，更適合讓存股族甜甜價加碼買進。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。
目前對於台股長線仍可重返多頭看法不變，台股11月以來隨著市場對貨幣政策走向趨於確定，搭配時序進入年底出口旺季，台股指數呈現走高態勢，並突破年內高點，加權、櫃買雙雙站上所有均線，呈現多頭格局表現。考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。