保費變便宜、台積電期貨納夜盤　2024年9大金融新制看這裡　

台股高息ETF 12月換股秀　00919亮眼！除息後「甜甜價」受關注

▲12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，共有8檔將對其成分股進行持股增刪。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，共有8檔將對其成分股進行持股增刪。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，統計12月有包括00919、00918、0056、00713、00915、00936、00927、00900等8檔將對其成分股進行持股增刪。觀察12月以來規模新增最多的是00919群益台灣精選高息ETF共增加283.52億，12月以來含息報酬率也高達5.96%，不過同樣是換股，但00900 12月以來規模不增反減。市場法人表示，每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，有的講究穩定配發高息、有的講求高填息，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
00919備受關注的換股秀在本週18日登場，00919減持航運類股、調節今年以來漲多的AI、電子通路龍頭股，並加碼了今年獲利逆勢成長、買點浮現的金融股、傳產股，新投組更符合投資人期待，也替00919再添股價上漲的動能。

00919自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息。而本次12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，連續三次股利率突破10%，配息表現在高息ETF中表現亮眼，市場對於00919填息也持高度期待，除息後股價下降，更適合讓存股族甜甜價加碼買進。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

目前對於台股長線仍可重返多頭看法不變，台股11月以來隨著市場對貨幣政策走向趨於確定，搭配時序進入年底出口旺季，台股指數呈現走高態勢，並突破年內高點，加權、櫃買雙雙站上所有均線，呈現多頭格局表現。考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。

▲12月換股的台股高息ETF本月以來的表現。（資料來源：CMONEY）
▲12月換股的台股高息ETF本月以來的表現。（資料來源：CMONEY）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

每月靠「這2檔ETF」爽領4萬！30歲男子不婚不生想躺平

台灣指數公司公告！ETF增刪成分股看這裡　00919為8上8下

今日來講股／8檔ETF要除息！搶進嗎？分析師老實說：非100%好時機

分析師直言ETF過熱「不太正常」　聽網紅一窩蜂只會陷入風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞