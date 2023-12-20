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物價居高！近半民眾估明年薪水難漲　3成預期年終不到1個月　　

▲國泰金控公布12月國民經濟信心調查結果，有47.6%民眾預期明年每月經常性薪資維持不變，並有32.4%的民眾認為年終獎金將低於1個月。（圖／記者顏真真攝）
▲國泰金控公布12月國民經濟信心調查結果，有47.6%民眾預期明年每月經常性薪資維持不變，並有32.4%的民眾認為年終獎金將低於1個月。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國泰金控今（20）日公布今（2023）年12月國民經濟信心調查結果，有55%的民眾預期明年通貨膨脹率仍高於2%，而且只有45.9%的人覺得公司會加薪。在年終獎金部分，有59.3%的人覺得會有1至3個月，卻也有32.4%的民眾認為年終獎金將低於1個月。

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國泰金指出，主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通膨率1.64%，12月國民經濟信心調查結果卻顯，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.52%，70%的民眾認為2024年經濟成長率會在2%以上，而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%，55%的民眾認為2024年通膨率會高於2%，顯示民眾相較於主計總處，對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期則相對較高。

雖然明年軍公教人員將加薪4%，卻只有45.9%的民眾認為明年薪資會調漲，其中9.2%民眾認為加薪幅度超過3%，另有47.6%民眾預期明年每月經常性薪資維持不變。不過，整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2022年時的調查，呈現較樂觀的預期。

至於年終獎金的預期，國泰金這次調查結果與2022年比較顯示，有59.3%民眾預期年終獎金1至3個月，較前次調查增加4.2%，另有8.3%的民眾覺得年終會超過3個月，較前次調查上升1.4個百分點，僅有32.4%的民眾認為年終獎金將低於1個月，較前次調查減少5.6個百分點。整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較2022年樂觀。

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