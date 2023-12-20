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學測剩30天這樣準備！全中教搶分短片上線　籲關注時事、IG不要刪

▲113學測倒數30天，全中教邀各科教師錄製「113學測考前30天衝刺搶分學習指引」短片，今（20）日上線。（示意圖／取自unsplash）
▲113學測倒數30天，全中教邀各科教師錄製「113學測考前30天衝刺搶分學習指引」短片，今（20）日上線。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

113學測即將於明年1月20到22日登場，剩下30天最後衝刺，全中教邀集高中各科教師考前大猜題，所錄製的「113學測考前30天衝刺搶分學習指引」短片，今（20）日公告於全中教臉書粉專，高中教師提醒學生關注以巴衝突、COP28、總統大選制度等時事議題，並建議自制力夠的話，Instagram不要刪，可追蹤優質學習粉絲頁，快速吸收時事新聞。

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全中教指出，108課綱已經實施5年，明年1月20至23日將進行108課綱實施後的第3屆入學考試，近日來，課綱議題又成為社會熱議話題，全中教邀集全國各地的高中專科教師為全國考生解答疑惑、劃記應考重點！

針對國寫，國立基隆女中國文教師洪菁穗表示，不論知性題或情意題，都能從引文或圖表按圖索驥，找到作答關鍵，建議在引文中依檢索訊息→比較差異→圈出關鍵→分析判斷→推導歸納等步驟作答書寫。

洪菁穗指出，知性題須注意「字數限制」，掌握「論述皆有據」的原則；情意題應力求「真情至性」的表達。在最後衝刺階段，掌握自己熟悉的經典事例，磨出自己擅長的修辭及筆法，練就應考利器。

台北市立明倫高中英文教師毛顯鶯提醒，考前1週要有固定的作息時間，考前3天飲食盡量清淡，每個小時務必站起來做一些舒緩操，讓自己在考試當天呈現最好的狀態；考試當天拿到試題時，先花2分鐘看作文及翻譯這2大題，再回去寫考題，說不定能找到意外的靈感以及可以用的字詞及句構。

新北市板橋高中公民教師林怡君提醒，因應總統大選，可關注總統參選資格、選罷制度，以及我國總統、美國總統及去年剛上任的英國國王及英國首相的職權差異；經濟方面可關注後疫情時代，物價上漲、部分物資短缺、搶不到演唱會門票及黃牛現象等；法律部分應注意國民法官上路、民法18歲成年生效、避免行人地獄加重罰則、詐欺案頻傳的犯罪追訴等。

另外，準備學測階段，有部分考生會將Instagram等社群軟體刪除，以讓自己專心。林怡君認為，自制力足夠的話，Instagram有許多優質粉絲頁值得追蹤學習，譬如法律白話文、報導者、轉角國際、政經八百、公民不下課等，尤其政經八百每週分別提供3則國際上的政治和經濟新聞，能讓自己快速吸收並能與課本學測範圍結合。

新北市明德高中地理教師楊嵐雅提醒，地理關鍵字一定要寫對，並快速瀏覽這一年來的發生在台灣的議題、原住民族文化、全球氣候變遷、地緣政治變動、以巴區域衝突等重要時事。

關於數A、數B，教師建議對於過度艱深的題目不需太多涉獵，熟悉熱門出題方向及內容重點即可；可以每3天，至少留一個上午100分鐘的時間，自己仿真模擬寫學測模擬試題，注意時間的使用，並找出解題的關鍵核心概念後，自己重新進行演算完成。

自然科教師建議關心日常生活時事及環境、海洋、能源、科技教育等19項重大議題，以及諾貝爾獎化學獎、生醫獎議題；如量子點在化學的應用、食安、核能、暖暖包、乾燥劑、RNA疫苗與病毒、土耳其大地震、福島排放核廢水移動路徑等等。

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