NBA／Ja Morant復出首戰就絕殺！狂砍34分率灰熊115:113逆轉鵜鶘

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今年3月Morant在夜店直播中首次「亮槍」，他因此被聯盟禁賽8場；之後他在同年5月再次持槍「出鏡」，這樣重複犯錯的行為也遭到聯盟重罰，被禁賽25場。
灰熊這一場比賽大部份時間處於落後，但末節他們打出36:26的反撲，在比賽剩下1分22秒時靠著Ja Morant得分，反倒將分數反超。之後兩隊各有進球，讀秒時刻到來時，雙方戰成113:113平手。
暫停回來之後，灰熊在最後9.1秒握有最後一擊機會，球交到了Morant手上，他面對防守者、用招牌式的大轉身上籃拋投得分，時間同時也到點，幫助球隊絕殺鵜鶘。
Ja Morant這一場24投12中，攻下全隊最高的34分8助攻，另有6個籃板。J. Jackson Jr.攻下24分，Desmond Bane拿到21分。鵜鶘方面以Brandon Ingram的34分為最佳，Zion Williamson拿到13分。
Morant在這場勝利中表現如何？
Ja Morant在這場比賽中稱職扮演球隊領袖，帶領灰熊持續施壓，在場上組織進攻、並且創造得分機會。灰熊此役大部分時間都落後，但他帶隊追分，讓他們在最後關頭打出13:5的高潮逆轉。儘管這是他幾個月來的第一場比賽，但他在場上的每一刻都竭盡全力，身體狀態看起來相當不錯。
Morant為何被禁賽？
Ja Morant在今年3月份因為在丹佛地區的一家夜總會進行Instagram直播中展示槍支而被禁賽；5月份又再度於Instagram上直播亮槍。今年6月，NBA 以「對聯盟有害的行為」為由，在2023-24賽季開始前對他禁賽至少25場比賽。
24歲的Morant當時被要求滿足一定的條件才能回歸，並且在禁賽期間不能參加聯盟落球隊的任何活動。NBA總裁亞當Adam Silver在6月份表示，在Morant重返賽場之前，他被要求「與聯盟制定並實施一項計劃，以解決導致他重複犯下這種糟糕行為的原因。」
灰熊因為少了球隊主將，最終在季後賽首輪系列賽以2:4輸給洛杉磯湖人。