NBA／Lillard達成生涯20000分！單場40分 率公鹿132:119擊敗馬刺
美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊，今（20）日在主場迎戰狀元郎Victor Wembanyama領軍的聖安東尼奧馬刺，在此役首節約8分08秒時，公鹿主控Damian Lillard面對Malaki Branham與Jeremy Sochan兩人防守，靠著一記漂亮的切入突破反勾得手，成功放進2分，讓他寫下生涯的20000分里程碑。
實習記者陳品翔／綜合報導
從待了多年的拓荒者轉戰公鹿的Damian Lillard，儘管季前熱身賽與開季狀態似乎尚未調整到最好，但近3場比賽他手感火燙，17日對上活塞的比賽個人挹注33分，上一戰面對火箭個人也砍下39分。
今面對馬刺的比賽Damian Lillard首節就狂砍19分，三節打完已攻下37分，也幫助公鹿早早將分數拉開。他這一場比賽總計22投14中，投進7顆三分球，砍下40分。
公鹿隊目前戰績19勝7負，在東區僅落後「綠衫軍」塞爾提克1.5場勝差，排名東區第2，近期更是拉出一波5連勝高潮，下一場比賽繼續要在主場對決本季表現亮眼的魔術隊。
Damian Lillard本季到目前為止平均上場約35.4分鐘，場均可貢獻25.8分、4.5籃板、7.1次助攻，本季能否聯手「字母哥」Giannis Antetokounmpo幫助公鹿繼20-21賽季擊敗太陽成功登頂之後，再次捧起冠軍金盃，也要看兩人日後能否持續高檔演出。