小摩2024首選個股！掰了輝達與特斯拉 點名亞馬遜、Google入列
有「七巨頭」 (Magnificent Seven) 之稱的科技股包括蘋果（AAPL）、谷歌母公司 Alphabet（GOOG）、微軟 (MSFT)、亞馬遜（AMZN）、Meta (META)、特斯拉（TSLA）和輝達（NVDA），今年主導市場走勢。新的一年將至，摩根大通將亞馬遜（AMZN）、Alphabet（GOOG）納入2024首選個股中，而非輝達與特斯拉，分析師道格安穆斯 (Doug Anmuth) 認為，特定的公司基本面將在明年成為更大的影響因素，兩家公司都將受益於消費者需求以及市場對生成式AI的押注，預估亞馬遜和Google將再次跑贏大盤。
記者鄭妤安／台北報導
Doug Anmuth指出，考慮到當前的利率環境，「我們通常更喜歡增長穩健、盈利能力良好且估值合理的公司。」亞馬遜日前股價較前一次盤價上漲28%，一定程度上要歸功於其雲端運算部門亞馬遜網路服務 (AWS) 收入的加速成長，預估新的工作負載部署以及對生成式AI投資的增加，將推動 AWS 的發展，而亞馬遜股價今年迄今已上漲 73%，遠超過標普500指數23%的漲幅。
對於Google來說，廣告成長、成本削減後利潤的增加以及新的人工智慧推動都是小摩看好該股的原因之一。12月時，Google推出「Gemini」，被認為是OpenAI「GPT-4」的競爭對手。Anmuth表示，
雖然現在為時過早，但相信 Gemini Ultra代表著重大創新，應該會在2024 年初推出後，開始縮小與生成式AI的差距，而Google股價今年以來已漲近50%。
值得一提的是，小摩也講優步（UBER）納入首選股中，原因是人們對旅遊和食品配送的需求持續成長，特別是在雜貨等新興垂直領域。