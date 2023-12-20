全家霜淇淋有對手！這家「2023銷量冠軍」賣破92座101：一支20元

全家2023龍年福袋來了！18款開箱「最低249元」　大獎豪送5台賓士

▲2024年超商福袋大戰開打！全家龍年福袋搶先開箱，共有18款組合，包括卡通肖像、品牌聯名、料理福箱，最低只要249元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2024年超商福袋大戰開打！全家龍年福袋搶先開箱，共有18款組合，包括卡通肖像、品牌聯名、料理福箱，最低只要249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024年超商福袋開打！全家龍年福袋搶先開箱，共有18款組合，包括卡通肖像、品牌聯名、料理福箱，最低只要249元，除了有精選零食、飲料組合外，還有指定福袋送飲料兌換券、霜淇淋買1送1等，福袋通通可抽最大獎179萬賓士。

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全家2024年祥龍福袋推出限量80萬份，自2024年1月1日開賣，上午10點正式於門市開賣，每袋售價249元，今年罕見推出多組頭獎，送出5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車款；貳獎亦推出20組萬元全盈+PAY儲值金，同時因應旅遊及休閒娛樂熱潮，參獎至玖獎規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮。

▲全家福袋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋抽出5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車款。（圖／記者鍾怡婷攝）
【2024年1月1日，上午10點開賣】

249元祥龍福袋： 精選零食/飲料/糖果等共10種組合價值200元、FamiCollection冷藏飲品兌換券（三種組合，隨機出貨）價值60-80元、精美禮物或商品兌換券、龍年抽獎券。

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家249元祥龍福袋，大獎把百萬賓士開回家。（圖／記者鍾怡婷攝）
【2024年1月10日，上午10點開賣】

399元全家好神保冷袋：  好神公仔保冷提袋、造型點心盤、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券。

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲399元全家好神保冷袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
499元束口收納籃：肖像束口收納籃（航海王款、馬來貘款、爽爽貓與小勞撫款）、肖像果凍收納包、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券。

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲499元束口收納籃。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲499元束口收納籃。（圖／記者鍾怡婷攝）
499元置物福箱：肖像置物箱（有吉伊卡哇款、布丁狗款、雙星仙子款）、肖像果凍收納包、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券。

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲499元置物福箱，有超可愛肖像置物箱。（圖／記者鍾怡婷攝）
599元旅行包福袋： 肖像收納包+冷水壺（有雙星仙子款、布丁狗款）、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券

799元休閒包：肖像休閒包+冷水壺（有航海王兩用包、馬來膜休閒運動包款）、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋肖像休閒包+冷水壺款。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家肖像福袋搭配同款冷水壺，共有四款造型。（圖／記者鍾怡婷攝）
中式禮盒688元（超市店限定販售）：五木、楓康等品牌麵食；東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品、龍年抽獎券、霜淇淋買1送1券

▲全家福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中式禮盒688元（超市店限定販售）有五木、楓康等品牌麵食。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家今年也擴大品牌聯名福袋組合，滿足不同消費族群的春節福袋需求。喜愛品牌授權公仔或小物，以及3C週邊商品的消費者，共有4款品牌聯名福袋可選擇，售價為399元至799元。

2024迪士尼授權新春福袋399元：2-3項迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品類、龍年抽獎券；品牌額外抽iPhone 15 1名

2024 PQI 3C新春福袋599元：3項3C週邊商品、龍年抽獎券；品牌額外抽KYMCO iONEX S6電動車、iPhone 15各一名

奇思2024新春福袋售價699元：3項奇思品牌商品、龍年抽獎券；品牌額外抽iPad Pro 11吋

2024野獸國龍年福袋799：夢精選系列7吋公仔、MEA系列3吋盒玩、禮品、龍年抽獎券；品牌額外抽 木須龍新年限定版MEA公仔（限量3,000隻）、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定（限量1,000隻）、LS-蜘蛛人1:1雕像（價值390,000，共1名）。

▲全家今年也擴大品牌聯名福袋組合，滿足不同消費族群的春節福袋需求。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今年也擴大品牌聯名福袋組合，滿足不同消費族群的春節福袋需求。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲祥龍福袋零食已含在內，附有抽獎卡，其他福袋有零食兌換券以及龍年抽獎卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲祥龍福袋零食已含在內，附有抽獎卡，其他福袋有零食兌換券以及龍年抽獎卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，OK超商也將於2024年1月10日開賣「龍年歡喜包」，售價168元，內含7-8款糖餅、飲料，皆為正貨，另含刮刮卡一張。頭獎為亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款 GIA 1.5 克拉鑽戒」，擁有GIA認證的亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款 GIA 1.5 克拉鑽戒」。

▲OK超商也將於2024年1月10日開賣「龍年歡喜包」，售價168元。（圖／OK提供）
▲OK超商也將於2024年1月10日開賣「龍年歡喜包」，售價168元。（圖／OK提供）

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