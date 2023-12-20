全家2023龍年福袋來了！18款開箱「最低249元」　大獎豪送5台賓士

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【2024年1月1日，上午10點開賣】
249元祥龍福袋： 精選零食/飲料/糖果等共10種組合價值200元、FamiCollection冷藏飲品兌換券（三種組合，隨機出貨）價值60-80元、精美禮物或商品兌換券、龍年抽獎券。
【2024年1月10日，上午10點開賣】
399元全家好神保冷袋： 好神公仔保冷提袋、造型點心盤、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券。
499元束口收納籃：肖像束口收納籃（航海王款、馬來貘款、爽爽貓與小勞撫款）、肖像果凍收納包、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券。
499元置物福箱：肖像置物箱（有吉伊卡哇款、布丁狗款、雙星仙子款）、肖像果凍收納包、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券。
599元旅行包福袋： 肖像收納包+冷水壺（有雙星仙子款、布丁狗款）、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券
799元休閒包：肖像休閒包+冷水壺（有航海王兩用包、馬來膜休閒運動包款）、價值200元的零食／飲料兌換券、龍年抽獎券
中式禮盒688元（超市店限定販售）：五木、楓康等品牌麵食；東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品、龍年抽獎券、霜淇淋買1送1券
全家今年也擴大品牌聯名福袋組合，滿足不同消費族群的春節福袋需求。喜愛品牌授權公仔或小物，以及3C週邊商品的消費者，共有4款品牌聯名福袋可選擇，售價為399元至799元。
2024迪士尼授權新春福袋399元：2-3項迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品類、龍年抽獎券；品牌額外抽iPhone 15 1名
2024 PQI 3C新春福袋599元：3項3C週邊商品、龍年抽獎券；品牌額外抽KYMCO iONEX S6電動車、iPhone 15各一名
奇思2024新春福袋售價699元：3項奇思品牌商品、龍年抽獎券；品牌額外抽iPad Pro 11吋
2024野獸國龍年福袋799：夢精選系列7吋公仔、MEA系列3吋盒玩、禮品、龍年抽獎券；品牌額外抽 木須龍新年限定版MEA公仔（限量3,000隻）、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定（限量1,000隻）、LS-蜘蛛人1:1雕像（價值390,000，共1名）。
此外，OK超商也將於2024年1月10日開賣「龍年歡喜包」，售價168元，內含7-8款糖餅、飲料，皆為正貨，另含刮刮卡一張。頭獎為亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款 GIA 1.5 克拉鑽戒」，擁有GIA認證的亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款 GIA 1.5 克拉鑽戒」。