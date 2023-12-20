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台灣之光！嘉義口湖椬梧濕地入圍ITB柏林「綠色目的地故事獎」

▲「2023踩漾雲嘉」自行車小旅行，透過單車慢遊、深度導覽觀鳥的行程，呈現雲嘉南候鳥飛羽風光（圖／雲嘉南管理處提供）
▲「2023踩漾雲嘉」自行車小旅行，透過單車慢遊、深度導覽觀鳥的行程，呈現雲嘉南候鳥飛羽風光（圖／雲嘉南管理處提供）

記者張振興/嘉義報導

口湖鄉「與水共存、還地於水」的永續行動獲選為2023全球百大目的地永續故事， 12月再入圍ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」，雲嘉南管理處期盼藉由藉由充實永續觀光發展能量，提升未來國際旅遊市場競爭力，也將接續興建口湖遊客中心以在地力量及永續思維，多方跨域合作、公私協力，造就共好。

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交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）以雲林縣口湖鄉「與水共存、還地於水」的永續行動提報國際綠色目的地基金會(簡稱GD)，獲選為「2023全球百大目的地永續故事」，於今年10月10日在愛沙尼亞首都塔林授獎；GD更進一步於12月公布口湖永續故事入圍ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」！


「綠色目的地故事獎」為前一年度獲選全球百大目的地故事獎的100個故事裡，從六大類別中挑選各6件最具啟發性、永續性旅遊措施的故事入圍。本次將於113年3月在全球最大國際旅展- ITB Berlin柏林國際旅展從入圍者中公布獲選前三名者名單。


總部在荷蘭的綠色目的地基金會(GD)，設計100項永續認證標準，提供一個綠色管理系統，符合者發給國際永續旅遊目的地認證標章。為實踐聯合國永續發展目標(SDGs)、接軌國際，雲嘉南管理處於110年投入永續旅遊目的地認證行列，GD也於今年8月指派國際稽核員現地稽核，協助充實永續觀光發展能量，提升未來國際旅遊市場競爭力。

▲一見雙雕藝術季也提供多樣獨具巧思的系列活動讓大小朋友一起實踐永續旅遊價值（圖／雲嘉南管理處提供）
▲一見雙雕藝術季也提供多樣獨具巧思的系列活動讓大小朋友一起實踐永續旅遊價值（圖／雲嘉南管理處提供）
而雲嘉南管理處將永續精神深化於系列活動中。11月在口湖遊客中心及椬梧滯洪池辦理「2023踩漾雲嘉」自行車小旅行，透過單車慢遊、深度導覽觀鳥的行程，呈現雲嘉南候鳥飛羽風光；結合王爺信仰與鹽產業文化的年度盛事-鯤鯓王平安鹽祭，提供觀光、產業、文化與在地信仰的永續行動；另外，一見雙雕藝術季與地方居民共同攜手合作，以在地蒐集的海洋廢棄物，串聯蚵殼、竹蚵架、漂流木，創作獨具巧思的海廢地景藝術，實踐目的地管理、文化、經濟與環保永續準則，展現雲嘉南管理處推動永續旅遊的核心價值。

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