台灣之光！嘉義口湖椬梧濕地入圍ITB柏林「綠色目的地故事獎」

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交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）以雲林縣口湖鄉「與水共存、還地於水」的永續行動提報國際綠色目的地基金會(簡稱GD)，獲選為「2023全球百大目的地永續故事」，於今年10月10日在愛沙尼亞首都塔林授獎；GD更進一步於12月公布口湖永續故事入圍ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」！
「綠色目的地故事獎」為前一年度獲選全球百大目的地故事獎的100個故事裡，從六大類別中挑選各6件最具啟發性、永續性旅遊措施的故事入圍。本次將於113年3月在全球最大國際旅展- ITB Berlin柏林國際旅展從入圍者中公布獲選前三名者名單。
總部在荷蘭的綠色目的地基金會(GD)，設計100項永續認證標準，提供一個綠色管理系統，符合者發給國際永續旅遊目的地認證標章。為實踐聯合國永續發展目標(SDGs)、接軌國際，雲嘉南管理處於110年投入永續旅遊目的地認證行列，GD也於今年8月指派國際稽核員現地稽核，協助充實永續觀光發展能量，提升未來國際旅遊市場競爭力。
而雲嘉南管理處將永續精神深化於系列活動中。11月在口湖遊客中心及椬梧滯洪池辦理「2023踩漾雲嘉」自行車小旅行，透過單車慢遊、深度導覽觀鳥的行程，呈現雲嘉南候鳥飛羽風光；結合王爺信仰與鹽產業文化的年度盛事-鯤鯓王平安鹽祭，提供觀光、產業、文化與在地信仰的永續行動；另外，一見雙雕藝術季與地方居民共同攜手合作，以在地蒐集的海洋廢棄物，串聯蚵殼、竹蚵架、漂流木，創作獨具巧思的海廢地景藝術，實踐目的地管理、文化、經濟與環保永續準則，展現雲嘉南管理處推動永續旅遊的核心價值。