朱學恒強制猥褻案　北院預計傳藍提名「不分區立委」陳菁徽作證

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不過，法官依據檢方提出的證據，包含鐘沛君與陳菁徽的合照、餐廳包廂照、鍾女與陳菁徽、樊啓明的LINE截圖、鍾女與朱學恒的LINE截圖，顯示朱學恒犯強制猥褻罪嫌重大；朱學恒有優異英文能力，也有在境外生活的能力及資力。
法官在裁定書中直指，朱雖自行告發性騷擾，但偵查中否認有性騷擾犯嫌，或預期證據不足、已逾告訴期等，最終獲不起訴處分，未料，檢察官的偵查結果與朱心中設想不符，且起訴強制猥褻的刑度，與原先自行告發性騷擾的刑度有所差異，顯已增加逃亡動機。
另外，法官依檢方提供的相關人等證詞，以及鐘沛君與陳菁徽合照、餐廳包廂照、鍾女與陳菁徽和媒體人樊啓明的LINE截圖、鍾女與朱學恒的LINE截圖，顯示朱犯強制猥褻罪嫌重大，預計2024年1月12日、2月16日開庭審理，傳喚陳菁徽、樊啓明及相關證人，訂2月19日辯論終結後宣判。
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