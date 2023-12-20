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朱學恒強制猥褻案　北院預計傳藍提名「不分區立委」陳菁徽作證

▲政治評論員朱學恒因強制猥褻案，遭限制出境、限制出海（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）
▲政治評論員朱學恒因強制猥褻案，遭限制出境、限制出海（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）

記者潘千詩／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君6月在臉書指控，被親藍政治評論員朱學恒在飯局上2度強吻。經檢方起訴，朱學恒曾嗆檢察官偵查中對他「境管」，質疑檢方「超越司法」，他向法院聲請解禁，但台北地院認為，他自行告發的罪名與檢方起訴罪名不同，加上明年審理要傳喚國民黨提名不分區立委陳菁徽出庭作證，很快就會知道朱有罪無罪，因此裁定自2024年2月6日起限制出境、出海8月。可抗告。

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朱學恒主張，案子是他自行告發，如果檢察官限境合理，請檢察官針對所有經營網路平台而犯最輕本刑6月以上的人都限境，否則無法服眾。

不過，法官依據檢方提出的證據，包含鐘沛君與陳菁徽的合照、餐廳包廂照、鍾女與陳菁徽、樊啓明的LINE截圖、鍾女與朱學恒的LINE截圖，顯示朱學恒犯強制猥褻罪嫌重大；朱學恒有優異英文能力，也有在境外生活的能力及資力。

法官在裁定書中直指，朱雖自行告發性騷擾，但偵查中否認有性騷擾犯嫌，或預期證據不足、已逾告訴期等，最終獲不起訴處分，未料，檢察官的偵查結果與朱心中設想不符，且起訴強制猥褻的刑度，與原先自行告發性騷擾的刑度有所差異，顯已增加逃亡動機。

另外，法官依檢方提供的相關人等證詞，以及鐘沛君與陳菁徽合照、餐廳包廂照、鍾女與陳菁徽和媒體人樊啓明的LINE截圖、鍾女與朱學恒的LINE截圖，顯示朱犯強制猥褻罪嫌重大，預計2024年1月12日、2月16日開庭審理，傳喚陳菁徽、樊啓明及相關證人，訂2月19日辯論終結後宣判。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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