「賴皮寮被惡搞大可不必」　潘孟安：中央地方怠惰未處理礦區房

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對於萬里老家爭議是否影響賴清德選情？潘孟安回應，賴清德老宅已多次說明，該怎麼做就怎麼做，一切遵守法律、依法處理，但對於有些人惡意kuso（惡搞），甚至去拍照、揶揄的，他認為大可不必。
媒體詢問，名嘴邱毅在節目上公布空拍畫面，質疑萬里老家後面還有兩棟連在一起的鐵皮屋，甚至有水池養錦鯉？潘孟安強調，建築師實際丈量結果、在新北市府資料都有呈現，該建物室內僅29.3坪，二樓是15坪，「說有草坪、養魚，我想這個過度的擴充，我認為也大可不必，不需要這樣的作為，干擾到鄰里之間」。
潘孟安進一步說明，賴清德老家是舊有的合法房屋，在很多建築術語稱「既存違建」，是指過去尚未實施《都市計畫法》、《都市計畫法》前就已存在的合法建築。
潘孟安指出，過去台北縣廢坑廢礦後，主動施行區域計畫讓金瓜石、瑞芳等地的礦區房子得以改造，但新北市政府多年來怠惰，「侯友宜在這裡服務12年」，中央、地方這多年來沒有為這幾千、幾萬戶的礦區居民，給予遵循的路、讓鄉親合法地安家立命。
潘孟安說，礦工的歷史悲歌就像很多眷村改建一樣，都是歷史的過程，眷村改建獲得支持，礦工也應該一樣，希望政府積極處理，就能像金瓜石、九份等礦坑轉為觀光民宿。
對於萬里老家爭議是否影響民調，潘孟安說，民調是參考不是操作，會隨著時事有波動，民進黨內部民調反而看到，國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲支持度呈現「麻花捲」膠著狀態，而賴會戰戰兢兢，不管是領先或被拉近，都要到投票那天才清楚。
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