東勢新打卡景點！陽明交大與香港大學共製新式木構亭「弦閣」

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許倍銜表示，此案為研究導向的設計實踐，邀請農業部林業及自然保育署共同合作，並得到台中分署的大力支持，於東勢林業文化園區設置一座名為「弦閣」的新式木構亭，透過先進木材積層彎曲技術進行創新應用、實作與建置，展示了國產材的木材構造優越性、自然建材永續性與美學價值，同時也透過這個作品促成設計實踐，以及對大眾教育推廣的目的。
許倍銜說，這種新式木構採用膠合曲木製作懸鍊線結構，主要目標是減少材料的耗用，包含主結構的材料量、曲木使用的模具，主結構的2組外環樑與10支懸鍊線樑斷面都十分的小，分別是16x10、6x9公分。一個成年人可以獨自拿起各支懸鍊線樑作安裝，外環樑只需要2至3人便可提起，在安裝的時候不需要重型機械。
許倍銜提到，這幾支主結構雖然長度、曲度都不一樣，卻能夠使用同一個模具，利用演算法取得最佳化的模具形狀，大大減低了建模所需的成本。參數化的設計方式能解放木構造，空間有更多型態不再只是框架，能更簡單的建立曲面，而輕量級也就意味著更佳環保永續的木構型態。
陽明交大指出，12月14日，「弦閣」吸引眾多跨界產官學專家學者特來觀賞，並以對國產材的深度討論及木構建築的未來展望交換意見，共盼科技能拓展木構形式，為國產材的使用更添助力。