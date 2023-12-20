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東勢新打卡景點！陽明交大與香港大學共製新式木構亭「弦閣」

▲陽明交大與香港大學團隊共同設計的新式木構亭「弦閣」，落腳東勢文化園區，成打卡新景點。（圖／陽明交大提供）
▲陽明交大與香港大學團隊共同設計的新式木構亭「弦閣」，落腳東勢文化園區，成打卡新景點。（圖／陽明交大提供）

記者李琦瑋／台北報導

由國立陽明交通大學建築研究所與香港大學Building Simplexity Lab團隊共同設計規劃的一座新式木構亭「弦閣」，近期於東勢林業文化園區落成，引起眾多建築愛好者、產學界專業人士的關注，以及民眾的好評，成為打卡新景點。

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陽明大學今（20）日指出，「弦閣」為一座直徑6米、高4米，兩點落地之懸鏈線木造結構體，主結構的曲線以演化式計算優化，僅需要單一模具就能製成數條膠合曲木樑，頂層結構包含木片次結構與防水層，由陽明交大建築所長許倍銜、副教授侯君昊，以及香港大學教授高仕棠所組成的團隊設計規劃。

許倍銜表示，此案為研究導向的設計實踐，邀請農業部林業及自然保育署共同合作，並得到台中分署的大力支持，於東勢林業文化園區設置一座名為「弦閣」的新式木構亭，透過先進木材積層彎曲技術進行創新應用、實作與建置，展示了國產材的木材構造優越性、自然建材永續性與美學價值，同時也透過這個作品促成設計實踐，以及對大眾教育推廣的目的。

許倍銜說，這種新式木構採用膠合曲木製作懸鍊線結構，主要目標是減少材料的耗用，包含主結構的材料量、曲木使用的模具，主結構的2組外環樑與10支懸鍊線樑斷面都十分的小，分別是16x10、6x9公分。一個成年人可以獨自拿起各支懸鍊線樑作安裝，外環樑只需要2至3人便可提起，在安裝的時候不需要重型機械。     

許倍銜提到，這幾支主結構雖然長度、曲度都不一樣，卻能夠使用同一個模具，利用演算法取得最佳化的模具形狀，大大減低了建模所需的成本。參數化的設計方式能解放木構造，空間有更多型態不再只是框架，能更簡單的建立曲面，而輕量級也就意味著更佳環保永續的木構型態。

陽明交大指出，12月14日，「弦閣」吸引眾多跨界產官學專家學者特來觀賞，並以對國產材的深度討論及木構建築的未來展望交換意見，共盼科技能拓展木構形式，為國產材的使用更添助力。

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