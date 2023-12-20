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影／Ja Morant絕殺怒吼「I'm Back」　詹皇、嘴綠都被他表現征服

▲Ja Morant因持槍遭禁賽，復出後的首戰就砍下34分，並且完成絕殺上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ja Morant因持槍遭禁賽，復出後的首戰就砍下34分，並且完成絕殺上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

曼菲斯灰熊主控Ja Morant今（20）日從禁賽中復出，本季首戰就砍下34分，並且完成絕殺。賽後他充滿情緒的怒吼「I'm Back」，直言籃球是自己的一生所愛，每天都為回歸球場做出努力。

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比賽最後時刻，雙方戰成113:113平手，Morant在讀秒時刻持球切入，利用招牌大轉身創造出空檔，將球拋進籃框，比賽時間同時也到點，完成絕殺。這場比賽他砍下34分，總計24投12中。

在率隊取勝後，Morant接受全隊的簇擁，他也對著鏡頭興奮大喊：「I'm Back（我回來了）！」而不少收看這場比賽的球星也被他的表現所征服，「詹皇」LeBron James和Draymond Green皆發文對其稱讚。

Morant在場邊受訪時表示，「我就像是一頭鬥牛犬，充滿鬥志。我每天都為此投入了很多、很多的努力。籃球就是我的生命，是我一生所愛。籃球就是我的解藥，我很高興能重新回歸賽場。」

今年3月Morant在夜店直播中首次「亮槍」，他因此被聯盟以「做出對聯盟不利的行為」禁賽8場；之後他在同年5月再次持槍出場，遭到聯盟重罰，被禁賽25場。

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