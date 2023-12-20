耶誕市集別挑聖誕節去！內行都選這時間：還是打折季

聖誕節即將到來，歐洲耶誕市集濃濃過節氣息，向來吸引許多遊客到訪。不過由台灣人在捷克創立的旅行社「旅人事務所」創辦人陳佳玲接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，聖誕節是捷克國定假日，許多商場都未營業，反而建議大家避開聖誕節去捷克。
記者許若茵／捷克報導
談及捷克人過聖誕節的習慣，捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任巴士杰接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，捷克人過聖誕節時通常會吃馬鈴薯沙拉跟鯉魚，所以聖誕節之前，就會看到市集上有很多大水桶，裡面裝著新鮮鯉魚，消費者要買的時候，攤販就會現殺打包，或是讓消費者買活魚回家養在浴缸，等到平安夜時再處理。
巴士杰建議，耶誕市集若是想要避開人群，就不要去布拉格，可以到其他城市去，人就不會這麼多。他也分享，耶誕市集很有特色，能喝到熱紅酒，也可以吃到捷克傳統的聖誕點心。
陳佳玲也提醒，遊客除了觀光，還會想購物，但聖誕節是捷克國定假日，12月24至26日超市、商場都不會營業，除了有耶誕市集可以逛之外，三餐會變得很不方便，因此反而建議大家避開聖誕節去捷克。
那什麼時間逛耶誕市集最好呢？陳佳玲透露，其實11月底、12月初，捷克還沒有開始放假，景點都正常開放，又剛好是歐洲打折季，此時耶誕市集已經開始，人潮還沒這麼多，還有超市可以購物，逛起來會比較舒服。