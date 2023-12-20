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寒流、冷氣團有差！什麼時候來、低溫定義、防猝死注意事項快速看

▲2023入冬首波寒流即將來襲，本波寒流預計在周四深夜至周五（12月21日至12月22日）抵達，最低溫將跌破攝氏7度。（圖／NOWnews資料照）
▲2023入冬首波寒流即將來襲，本波寒流預計在周四深夜至周五（12月21日至12月22日）抵達，最低溫將跌破攝氏7度。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

2023入冬首波寒流即將來襲，中央氣象署表示，當預測台北的日最低溫會降到攝氏10度或以下，該冷氣團就稱為「寒流」，而本波寒流預計在周四深夜至周五（12月21日至12月22日）抵達，屆時北台灣低溫大約都只有攝氏10度，部分較空曠地區甚至只有攝氏7度。周六（12月23日）白天起才會慢慢回溫，《NOWnews》整理本波寒流重點、注意事項，提醒民眾務必做好保暖，以免心血管等疾病發生。

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🟡寒流、冷氣團差別
氣象署指出，冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」。而現階段，為了讓民眾便於分辨，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別等級。

🟡寒流溫度定義
氣象署說明，在氣象預報時，當預測台北的日最低溫會降到攝氏10度或以下，就稱為「寒流」；冷氣團使台北日最低溫降到攝氏12度至14度，為「大陸冷氣團」；預測降到攝氏12度或以下時，則是「強烈大陸冷氣團」影響；若最低溫不會降到攝氏14度，預報上就只會視為「東北季風增強」影響。

▲在冬天時，常見的「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。（圖／中央氣象署提供）
▲在冬天時，常見的「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。（圖／中央氣象署提供）
🟡寒流什麼時候來
去（2022）年冬季，台灣共計有4波寒流，總影響日數為8天，2022年第一波寒流是在12月18日，2023年入冬首波寒流預計在周四深夜至周五抵達；此外，1951年至2023年期間，台灣受寒流影響時間平均落在12月4日至1月20日，最早抵達日期是1968年10月26日，最晚則是1991年2月21日。

🟡寒流什麼時候走
在周四至周六清晨，是本波寒流冷空氣勢力最強時，各地天氣極為寒冷，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣低溫落在攝氏10度上下，沿海及部分平地的最低氣溫將降至攝氏7度以下，預計周六白天開始，寒流影響就會結束，各地緩緩回溫，不過12月24日至12月25日冷空氣又會再略為增強。

▲週四、週五寒流來襲，北台灣低溫大約都只有攝氏10度，部分較空曠地區甚至只有攝氏7度或以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
▲周四、周五寒流來襲，北台灣低溫大約都只有攝氏10度，部分較空曠地區甚至只有攝氏7度或以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
🟡寒流防猝死注意事項
氣溫寒冷時，身體犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟或肚子等身體重要器官，這樣的身體機制會讓血管收縮、阻力增加，因此冬天時血壓容易上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加，以上情況都會使血管更容易產生血栓，進而導致冬天中風的患者比夏天多。

國健署提醒8大注意事項，除了長者、三高患者及嬰幼兒外，早出晚歸或輪值大夜班的民眾，都要注意戶外的早、晚溫差，以免血壓突然升高，導致心臟病及中風急性發作。

1、臥室、衛浴、客廳等長者容易跌倒的地方，燈光需明亮，地上不要堆放雜物，室內適度通風也很重要。

2、晚上睡覺前，備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到處，不管何時起床，都要先在床上活動一下四肢或進行伸展，然後先坐在床邊添加衣物後，再慢慢下床。

3、天冷進補，若料理含有酒精成分，要注意身體體溫及外在環境溫度的差異。

4、避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過40度，不宜單獨泡湯。

5、運動前要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高危險群，最好晚一點出門運動，或選擇在室內簡單運動。

6、定期量測及記錄血糖、血壓等數據，並按時用藥、維持情緒穩定。

7、外出隨身攜帶健保卡（註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史）及醫師開給的緊急用藥。

8、出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適，或出現腦中風徵兆，無法做好「微笑、舉手、說你好」，不要自行開車，立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫。

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