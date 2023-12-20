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賴清德勝選三部曲曝光！明啟動環島拼圖、選前將全台大車掃

▲賴清德明天啟動環島拼圖。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.20）
▲賴清德明天啟動環島拼圖。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.20）

記者陳佩君／台北報導

大選倒數24天，民進黨總統、副總統候選人賴清德蕭美琴全國競選總部今（20）日公布「環島拼字」、「台灣美德站出來、造勢晚會」，以及最後一周的「全台大車掃」勝選方程式，同時號召支持者，一起走出家門、參加活動，為賴清德、蕭美琴加油。

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競總總幹事潘孟安、發言人郭雅慧上午召開「環島大團結，台灣贏德美」迎向勝利記者會，公布選前衝刺三項活動。首先是「唱土地的歌、拼咱的希望」活動，潘孟安表示，全台環島拼字活動，將在明天正式起跑，從宜、花、東開始直到周日，最後回到台北市，完成「選對的人、走對的路，美德WIN台灣，台灣WIN得美」。

潘孟安說，在每場拼字活動，賴清德會在現場發表演講，並提出專屬各縣市的願景和建設規劃，除了是期許賴蕭配贏得勝利之外，更象徵一個國家的未來、城市的建設，是需要大家一起打拚。

潘孟安表示，明年1月3日開始，將同步啟動號召民進黨全體黨公職站路口的計畫，以及在各地展開造勢晚會。他說，全體黨公職在全台各地站路口的意義，在於讓民眾「看得到」、「找得到」、也「接觸得到」，同時代表民進黨全黨上下團結一致的氣勢，從台灣頭走到台灣尾，每一個地方都可以看見團結力拚勝選的精神。

至於全台造勢晚會部分，潘孟安預告，1月3日起將在新北辦第一場的造勢晚會，從賴清德故鄉開始走遍全台，包含1月11日在台北凱道舉行造勢晚會，1月12日選前之夜則選在台南及新北，對賴清德來說，新北是他的故鄉，台南則是他從政的起點，選前一天的兩個地點別具意義。

潘孟安指出，1月8日開始啟動全台大車掃計畫，賴清德、蕭美琴兩人分進合擊，進行為期五天的車隊掃街，將穿梭全台各縣市，選前激起支持者熱情，也呼籲大家1月13日出門投票。

在記者會最後，潘孟安提前亮相新款募款小物「挺美德貓狗應援巾」，潘孟安表示，日前推出貓狗胸章大獲好評，因此，競選總部將於今日中午同步在賴清德、蕭美琴競選官網，以及全國競選總部的「賴桑小舖」同步上架。新款貓狗應援巾共有兩款，分別是「走對的路 綠色款」、「選對的人 橘色款」，只要捐款500元即可獲得一條，同一款式每人限換一條。

▲賴競總公布新一波募款小物。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.20）
▲賴競總公布新一波募款小物。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.20）
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