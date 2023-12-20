于美人抽中5號！對手鍾小平跑錯場地 她揶揄：不要選會迷路的人
2024立委選舉倒數25天，今（20）日為候選人抽籤日，國民黨中正萬華區候選人鍾小平一早跑錯地方，讓台北市長蔣萬安和另外7位立委候選人有些尷尬，同選區的無黨籍候選人于美人抽中5號籤，受訪時調侃鍾小平：「所以我比較知道方向，中正萬華教給我，我知道方向在哪！不要交給一個會迷路的人！」
記者楊穎軒／台北報導
鍾小平今早應該到台北市選委會抽籤，並與母雞蔣萬安及其他7名立委候選人喊口號，不過鍾小平整整遲到20分鐘才趕到現場，解釋自己跑到信義區的台北市選委會，加上塞車才會遲到，也向大家道歉，對手于美人聞訊幽默回應：「這不就是一個很清楚的預兆嗎？所以我比較知道方向，中正萬華教給我，我知道方向在哪裡，我知道中正萬華該往哪邊走，不要交給一個會迷路的人！」
于美人抽到5號，認為征戰的剛好是第五選區，天意使然，號碼也很好記，她與競選團隊齊聲大喊：「無（5）黨無（5）派選5號！無黨無派選5號！」于美人自信地說：「我現在的知名度跟支持度已經相當，所以我很有信心，現在我最常聽到『我終於等到妳了』和『謝謝妳勇敢的站出來』兩句話，一個新政治即將開始，于美人準備好了！」
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