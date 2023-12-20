新北立委號次抽籤出爐 對手羅致政、葉元之爆口角衝突
新北市選舉委員會今（20）日辦理區域立委候選人號次抽籤，不少候選人都親自出席抽籤，其中國民黨更由總統候選人、新北市長侯友宜出席助陣，第十選區立委候選人林金結還騎乘外送機車到場宣傳造勢，現場凍蒜與歡呼聲好不熱鬧。而在稍後進行抽籤時，新北市第七選區（板橋東區）的民進黨立委候選人羅致政與國民黨立委候選人葉元之被安排坐在一起，2人為了領節目通告費及摩鐵事件爭吵發生口角，最後在林金結送上帶來的金牛角麵包後才休戰，為號次抽籤現場意外摩擦出火花。
記者吳嘉億／新北報導
根據了解，2人先後在選委會人員引導下入座等待叫名抽籤，起先葉元之先嗆羅致政為什麼要講他上政論節目的事情，難道是跟蹤狂嗎？而原本低頭滑手機的羅致政，因葉元之繼續提到羅致政過去上摩鐵汽車旅館被爆料的事件，引發羅致政不滿抬頭，反嗆葉元之過去任職新北市政府期間與某局處的「情史」，雙方互嗆引爆口角，一旁的林金結見狀趕緊拿出三峽特產的金牛角麵包勸和，才化解這場紛爭。
抽籤結果分別為：
第一選區：1號徐百弟（台灣維新）、2號何博文（民進黨）、3號游清池（制度救世島）、4號洪孟楷（國民黨）、5號翁藤原（統促黨）
第二選區：1號林淑芬（民進黨）、2號何淯笙（統促黨）、3號李有宜（民眾黨）
第三選區：1號蔡明堂（國民黨）、2號蘇卿彥（無）、3號李坤城（民進黨）、4號陳東雲（無）
第四選區：1號洪懿馥（無）、2號吳秉叡（民進黨）、3號蘇輝湟（無）、4號蔣欣璋（國民黨）、5號邱吉均（制度救世島）
第五選區：1號蘇巧慧（民進黨）、2號洪佳君（國民黨）
第六選區：1號黃淑珍（司法改革黨）、2號林國春（國民黨）、3號張宏陸（民進黨）
第七選區：1號葉元之（國民黨）、2號羅致政（民進黨）、3號劉書婷（小民參政歐巴桑聯盟）
第八選區：1號吳崢（民進黨）、2號邱臣遠（民眾黨）、3號張智倫（國民黨）
第九選區：1號林德福（國民黨）、2號莊銘淵（民進黨）、3號陳愷寧（台灣維新）
第十選區：1號孟藹倫（人民最大黨）、2號袁興（復康聯盟黨）、3號吳琪銘（民進黨）、4號林金結（國民黨）
第十一選區：1號羅明才（國民黨）、2號鄭添泉（無）、3號魏趨安（制度救世島）、4號張家榛（人民最大黨）、5號陳聖（中華婦女黨）、6號曾柏瑜（民進黨）
第十二選區：1號黃瑞傳（無）、2號楊木火（無）、3號李佳蒨（臺灣雙語無法黨）、4號陳長志（台灣維新）、5號賴品妤（民進黨）、6號廖先翔（國民黨）