新竹農業用地遭爆變停車場？黃國昌：相信柯文哲不會賴皮

農地違規做停車場柯文哲稱「父親買的」　卓冠廷轟說謊

▲民眾黨總統候選人柯文哲遭爆新竹農業用地變停車場，回應稱是父親好幾年前以他名義購買，對此卓冠廷砲轟說謊。(圖／記者呂炯昌攝)
▲民眾黨總統候選人柯文哲遭爆新竹農業用地變停車場，回應稱是父親好幾年前以他名義購買，對此卓冠廷砲轟說謊。(圖／記者呂炯昌攝)

記者陳威叡／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭爆持分「特定農業區農牧用地」卻收租當停車場，對此柯文哲回應說，好幾年前父親以他的名義與其他4名醫生買下那塊地。對此民進黨發言人卓冠廷今（20）日砲轟，柯文哲面對質疑就是火速說謊，四問柯文哲，首先買地有停車場15年，是否收租、有無報稅？其次是誰主導農地違規使用？第三是柯家是跟了誰的資訊圈地？最後是農舍租給誰？是不是土地開發公司？關係是什麼？籲正面回應否則將會繼續公布續集，由社會來公評。

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對於柯文哲遭爆持分「特定農業區農牧用地」卻收租當停車場，柯文哲稱好幾年前父親以他的名義與其他4名醫生買下那塊地，並強調該怎麼處理就怎麼處理，更嘲諷對手賴清德，「本人不會賴皮」。

對此卓冠廷表示，痛批柯文哲面對質疑的態度就是火速說了三個謊話，說明跟柯文哲一起買地的都是女生，請問「台大學長」是哪位？質疑跟團炒農地，還牽拖什麼爸爸、醫生團購還扯台大學長，但該農地上目前6位地主，除了柯文哲之外都是女生，還是所謂台大學長用人頭買地？還是無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？把人民都當三歲小孩？

其次，卓冠廷說，自己依據科學、理性、務實，統計台灣女性醫師比例2018年是19.4％，柯文哲或其父親隨機遇到4名女醫師的機率為千分之1.6，更何況是2008年。他合理質疑，柯文哲對地主身份其實不熟悉，所以才對人民撒了大謊，柯文哲跟團買這塊農地、炒地的真實脈絡，被隱匿了。

最後，卓冠廷表示，柯文哲回應時裝傻，一副今天才知道這塊農地停遊覽車，所以好奇調了航測圖，整理農地變化，發現柯文哲又說謊。柯文哲買農地的同一年，就已經做停車場了，不只是鋪水泥而已，批評別避重就輕。

卓冠廷批評柯文哲連續撒了三大謊，還演得一副「了不起、負責」對樣子，所有信徒們集體膜拜的聖人形象，真的覺得很可笑，並四問柯文哲，首先買地那年就已有停車場，15年了有沒有收租金？收了多少租金？有沒有報稅？其次是誰主導農地違規使用15年？第三為柯家是跟著誰給的資訊來這邊圈地？最後則是農舍租給誰？是不是土地開發公司？關係是什麼？要求柯文哲解釋清楚、正面回應，負責將繼續公布續集，由社會公評。

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