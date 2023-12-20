農地違規做停車場柯文哲稱「父親買的」　卓冠廷轟說謊

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對此卓冠廷表示，痛批柯文哲面對質疑的態度就是火速說了三個謊話，說明跟柯文哲一起買地的都是女生，請問「台大學長」是哪位？質疑跟團炒農地，還牽拖什麼爸爸、醫生團購還扯台大學長，但該農地上目前6位地主，除了柯文哲之外都是女生，還是所謂台大學長用人頭買地？還是無法交代這團圈地人的真實身份，編了一個故事來取信社會？把人民都當三歲小孩？
其次，卓冠廷說，自己依據科學、理性、務實，統計台灣女性醫師比例2018年是19.4％，柯文哲或其父親隨機遇到4名女醫師的機率為千分之1.6，更何況是2008年。他合理質疑，柯文哲對地主身份其實不熟悉，所以才對人民撒了大謊，柯文哲跟團買這塊農地、炒地的真實脈絡，被隱匿了。
最後，卓冠廷表示，柯文哲回應時裝傻，一副今天才知道這塊農地停遊覽車，所以好奇調了航測圖，整理農地變化，發現柯文哲又說謊。柯文哲買農地的同一年，就已經做停車場了，不只是鋪水泥而已，批評別避重就輕。
卓冠廷批評柯文哲連續撒了三大謊，還演得一副「了不起、負責」對樣子，所有信徒們集體膜拜的聖人形象，真的覺得很可笑，並四問柯文哲，首先買地那年就已有停車場，15年了有沒有收租金？收了多少租金？有沒有報稅？其次是誰主導農地違規使用15年？第三為柯家是跟著誰給的資訊來這邊圈地？最後則是農舍租給誰？是不是土地開發公司？關係是什麼？要求柯文哲解釋清楚、正面回應，負責將繼續公布續集，由社會公評。
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