李亦伸專欄／NBA洛杉磯湖人兩個罩門！Ham教練與D'Angelo Russell

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、湖人三分空檔超多，但全場41投13中，三分命中率3成17，這麼多三分空檔卻能投出3成1命中率，這是非常糟的狀況。
2、湖人兩名最主要防守工兵Cam Reddish+Taurean Prince，兩人三分球17投3中，三分命中率1成76，「老詹」LeBron James也只有8投2中，三分命中率2成5，湖人只要多命中兩個三分空檔就能改變比賽，可惜湖人手氣和球運都很背。
3、尼克這場球打得比湖人強硬，尼克籃板多11個，禁區得分62：52領先，罰球23：13領先，湖人不但打得被動，防守專注力和持續力斷斷續續，連禁區得分和衝擊罰球都輸一截，三分手氣不好又被尼克打出強勢反擊，湖人不輸才怪。
4、D'Angelo Russell的防守、對位和場上影響力確實很有限，D'Angelo Russell沒有打不好，只是太平凡。做為目標只有奪冠的湖人先發控球，D'Angelo Russell攻防兩端的表現和作為，能力太有限，尤其是湖人還有很多打法、陣容缺陷，如果D'Angelo Russell只能這麼平凡，偶有佳作，靠手氣投進幾個球，湖人還是需要把他交易送走。
5、湖人板凳已經沒有牌可以出，唯一能改變和調整的是，把208公分中前鋒Christian Wood擺進輪換，暫時撤下213公分Jaxson Hayes。
這樣調度和調整有何作用?老實說，也很有限，但因為湖人唯一有速度、有外線、能防守矮後衛Gabe Vincent還在傷停，只能從手裡的牌去做調整。Hayes沒有打不好，只是作用不大，Wood投籃、進攻技巧、經驗都比Hayes更出色，牽制力更大，而且Wood季初很多場比賽也證明「他能防守」，也能投進三分球，他可以改變湖人競爭力。
做為湖人教練，必須在防守、專注力、用人上做出應變，不能只是因循既有輪換，同時更需要改變現況、解決問題、提升戰力和球隊韌性。
我一直認為湖人教練Darvin Ham太平庸，從這些湖人攻防、用人、三分手氣和輪換細節，不難看出Ham執教能力和用人，還有很大提升空間。
如果湖人只是要拚季後賽，那所有細節、陣容缺陷都沒那麼重要。但湖人目標只有奪冠，教練用人問題、D'Angelo Russell攻防表現問題、湖人角色球員還有缺口問題，都需要在明年二月以前解決。
除非D'Angelo Russell能打出更高一檔的表現和防守強度，否則湖人應該會在明年二月以前為他找到下家，做出陣容調整。
湖人想要奪冠，今年很可能是最後機會，明年老詹就要40歲，體能、狀況還會再下滑，湖人奪冠窗口可能就要關閉。
NBA這年頭幾乎沒有好教練，台灣籃球也是。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁